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اصابة خطيرة لعامل علقت يده بماكنة في مصنع بالجليل الغربي



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن عامل يبلغ من العمر 40 عاماً اصيب بجراح خطيرةبعد أن علقت يده بماكنة خلال عمله في احد المصانع بمنطقة الجليل الغربي .


وأضاف البيان أن الطواقم الطبية هرعت للمكان وقدمت الاسعافات الميدانية للمصاب وتم نقله الى مستشفى رمبام وحالته خطيرة .
اصابة خطيرة لعامل علقت يده بماكنة في مصنع بالجليل الغربي




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