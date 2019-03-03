كفرقاسم:تصريح, مدع, عام, ضد, محمد, بدير, بشبهة, قتل, والد, زوجته, علي, طه,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:سمح للنشر: الشرطة تحيل المشتبه في قضية مقتل علي طه في كفر قاسم الى العدالة. وفقاً للشكوك ، أطلق المشتبه محمد بدير على حماه المرحوم علي طه النار الشهر الماضي في سياق نزاع عائلي وارداه قتيلا.

بفضل رد فعل سريع لافراد شرطة كفر قاسم تم القاء القبض على محمد بدير ، 33 عاماً، من كفر قاسم ، بعد دقائق قليلة من قيامه بإطلاق النار على حماه وارداه قتيلاافراد الشرطة الذين وصلوا إلى المكان دقائق معدودة بعد الحادثة بفضل قدرات ميدانية عالية سارعوا الى مطاردة المشتبه الذي كان ملثماً ونجحوا بالقاء القبض عليه وضبط السلاح الذي استخدمه بقربه.في الأسبوع الماضي، قُدم تصريح مدع بحق المشتبه الى المحكمة وغدًا تنوي النيابة العامة د تقديم لائحة اتهام بحقه وطلب تمديد توقيفه حتى نهاي الإجراءات القانونية ضده.في ظهر 12.12.19، تلقت الشرطة بلاغ عن اندلاع شجار في كفر قاسم. مع وصول دورية الشرطة إلى مكان الحادث ، سمع افراد الشرطة طلقات نارية ولاحظوا بسائق سيارة مُلثم ، يقود سيارته بصورة متهورة وخطيرة ويطلق النار على رجل في الشارع. على الفور قام الشرطيون بمطاردة السيارة التي قادها المشتبه والذي شكل خطر على حياة المشاة وسائقي السيارات الآخرين. في نهاية المطاردة ، تم توقيف السيارة والقاء القبض على المشتبه وضبط السلاح من نوع m-16 الذي وفق الشبهات استخدمه المشتبه لارتكاب الجريمة.المصاب البالغ من العمر 56 عامًا احيل إلى مستشفى بيلينسون لتلقي العلاج الطبي هناك تم الاقرار عن وفاته.اثناء جمع الأدلة ، ضبطت الشرطة وفق الشبهات مشط ذخيرة وبه حبات من الذخيرة في مسرح الجريمة، والسيارة التي استخدمها المشتبه، والقبعة التي إعتمرها، والسلاح الذي ارتكب به الجريمة من نوع M16.هذا وكشف التحقيق الذي أجراه فريق تحقيق خاص أن المشتبه متزوج من ابنة الضحية وأن خلفية الحادث هي نزاع عائلي بين الطرفين.وفقا للتحقيق ، اندلع شجار بين والد المشتبه وحماه ، حيث أصيب والد المشتبه خلال الشجار بجروح طفيفة ، مما أدى إلى غضب المشتبه به وقاده إلى تنفيذ جريمة القتل. وكشف التحقيق أيضا أن المشتبه به جهز السلاح قبل شهرين من الحادث، بعدما عثر عليه مخبأ بالقرب من متجره.ستواصل الشرطة عملها بكل اصرار وعزيمة للحد من ظاهرة العنف في المجتمع العربي وفك رموز جرائم القتل بهدف ضمان امن وسلامة المواطنين واحالة المجرمين الى العدالة*