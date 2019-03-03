ارتفاع, طفيف, على, درجات, الحرارة, واجواء, غائمة, جزئياً,

اليوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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إسقاط ميزانية مجلس كفرمندا المحلي لعام 2019 والمعارضة تهاجم الائتلاف 2019-03-03 | 10:53:14 عُقدت مساء اليوم السبت جلسة في قاعة المجلس المحلي، وذلك من أجل التصويت على...

طلاب اورط حلمي شافعي يشاركون في تشريح أعضاء لحيوانات في كلية براودة 2019-03-03 | 10:18:53 من جديد يتألق فرع البيولوجيا في مدرسة اورط حلمي شافعي من خلال نشاطات وفعاليات...

متظاهرون يطالبون نتنياهو بالاستقالة بسبب تورطه بالفساد 2019-03-03 | 09:52:32 تظاهر الليلة الماضية مئات الأشخاص في وسط تل ابيب مطالبين رئيس الوزراء بنيامين...

اصابة خطيرة لعامل علقت يده بماكنة في مصنع بالجليل الغربي 2019-03-03 | 09:12:51 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن عامل يبلغ من العمر 40 عاماً...

كفرقاسم:تصريح مدع عام ضد محمد بدير بشبهة قتل والد زوجته علي طه 2019-03-03 | 09:07:47 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:سمح للنشر: الشرطة...

عرابة :سقوط شاب وفتاة عن بناية وحالتهما خطيرة 2019-03-02 | 21:23:54 افادت مصادر طبية مساء اليوم السبت أن شاب وفتاه من مدينة عرابه تم نقلهما للمستشفى...

طلاب مدرسة يافة الناصرة الثانوية يحصلون على منح من جامعة تل أبيب 2019-03-02 | 20:03:24 مره أُخرى حققت مدرسة يافة الناصرة الثانوية إنجازًا كبيرًا يُضاف إلى إنجازاتها...

انتهاء المرحلة الثالثة من مسابقة الكتاب المقدس الرابعة 2019-03-02 | 19:58:28 اقيمت يوم الجمعة 1.3 الامسية الرابعة عشر من المسابقة القطرية الرابعة لمعرفة الكتاب...