ارتفاع, طفيف, على, درجات, الحرارة, واجواء, غائمة, جزئياً,

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عُقدت مساء اليوم السبت جلسة في قاعة المجلس المحلي، وذلك من أجل التصويت على...
نظّمت الكليّة الأرثوذكسيّة العربيّة في حيفا يومًا للتوجيه الدراسيّ والمهنيّ...
من جديد يتألق فرع البيولوجيا في مدرسة اورط حلمي شافعي من خلال نشاطات وفعاليات...
تظاهر الليلة الماضية مئات الأشخاص في وسط تل ابيب مطالبين رئيس الوزراء بنيامين...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن عامل يبلغ من العمر 40 عاماً...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:سمح للنشر: الشرطة...
افادت مصادر طبية مساء اليوم السبت أن شاب وفتاه من مدينة عرابه تم نقلهما للمستشفى...
مره أُخرى حققت مدرسة يافة الناصرة الثانوية إنجازًا كبيرًا يُضاف إلى إنجازاتها...
اقيمت يوم الجمعة 1.3 الامسية الرابعة عشر من المسابقة القطرية الرابعة لمعرفة الكتاب...
تعرض شاب من مدينة ام الفحم امس الجمعة لاعتداء من كلاب برية مفترسة بمنطقة الشرايع...