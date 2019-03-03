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ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء غائمة جزئياً



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اليوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء غائمة جزئياً




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