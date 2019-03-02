برشلونة, يواصل, إهانة, ريال, مدريد, ويقتل, أحلامه, في, الليجا,

حقق فريق برشلونة الانتصار بهدف دون رد، على غريمه التقليدي ريال مدريد، في إطار الجولة الـ26 من الليجا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".

وسجل هدف برشلونة الوحيد في المباراة الكرواتي إيفان راكيتيتش في الدقيقة 26.وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 60 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 48 نقطة في المركز الثالث، ليصل الفارق بين الفريقين إلى 12 نقطة.