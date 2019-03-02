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عرابة :سقوط شاب وفتاة عن بناية وحالتهما خطيرة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



افادت مصادر طبية مساء اليوم السبت أن شاب وفتاه من مدينة عرابه تم نقلهما للمستشفى لاستكمال العلاج بعد اصابتهما بجراح خطيرة اثر سقوطهما عن بناية في المدينة لاسباب غير معروفة .


وافادت المصادر ان الشاب والفتاة سقطا على سيارة كانت مركونة جانب البناية ,دوريات معززة من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .




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