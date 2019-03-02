عرابة, :سقوط, شاب, وفتاة, عن, بناية, وحالتهما, خطيرة,

افادت مصادر طبية مساء اليوم السبت أن شاب وفتاه من مدينة عرابه تم نقلهما للمستشفى لاستكمال العلاج بعد اصابتهما بجراح خطيرة اثر سقوطهما عن بناية في المدينة لاسباب غير معروفة .

وافادت المصادر ان الشاب والفتاة سقطا على سيارة كانت مركونة جانب البناية ,دوريات معززة من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .