عرابة, :سقوط, شاب, وفتاة, عن, بناية, وحالتهما, خطيرة,

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مره أُخرى حققت مدرسة يافة الناصرة الثانوية إنجازًا كبيرًا يُضاف إلى إنجازاتها...
اقيمت يوم الجمعة 1.3 الامسية الرابعة عشر من المسابقة القطرية الرابعة لمعرفة الكتاب...
تعرض شاب من مدينة ام الفحم امس الجمعة لاعتداء من كلاب برية مفترسة بمنطقة الشرايع...
وصل الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا رجل يبلغ من العمر 44 عاما وهو مصاب بعيار...
افاد الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر:" طواقم اطفاء وانقاذ تعمل على تخليص...
اسفر شجار عائلي في حي جبل الدولة في مدينة الناصرة عن اصابة ٣ اشخاص بجراح بينهم...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر:" حريق في...
ام المواطن المقدسي حسام العباسي، صباح السبت، بهدم منزله في حي رأس العامود ببلدة...
اسفر حادث طرق في منطقة العين ببلدة كفركنا عن اصابة ٤ اشخاص بجراح وصفت بين الطفيفة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أنها تلقت بلاغ فجر اليوم عن اصابة شاب (23...