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الجيش الاسرائيلي يقصف مواقع تابعة لحماس في غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قامت طائرات حربية اسرائيلية مساء اليوم السبت بقصف عدة مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة وذلك ردا على البالونات الحارقة والمتفجرة التي سقطت في الاراضي الاسرائيلية وحتى هذه اللحظة لم يبلغ عن اصابات او اضرار .


يشار الى انه قد تجمع المئات من الشبان، مساء اليوم السبت، على الحدود الشرقية لقطاع غزة ضمن فعاليات الارباك الليلي اليومية.

وبدأت فعاليات "إرباك ليلي" قرب السياج الأمني شرقي خانيونس ورفح جنوبي قطاع غزةحيث اشعل الشبان الاطارت المطاطية واطلقوا اضواء الليزر.

ونقلت وسائل اعلامية عبرية سماع دوي انفجارات قوية في جميع أنحاء المجلس الإقليمي "أشكول" تقول انها ناتجة عن العبوات التي يلقيها الفلسطينيون نحو قوات الجيش الاسرائيلي على الحدود جنوب قطاع غزة.
الجيش الاسرائيلي يقصف مواقع تابعة لحماس في غزة




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