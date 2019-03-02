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طلاب مدرسة يافة الناصرة الثانوية يحصلون على منح من جامعة تل أبيب



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مره أُخرى حققت مدرسة يافة الناصرة الثانوية إنجازًا كبيرًا يُضاف إلى إنجازاتها الطويلة بحصول خمسة من طلابها الخريجين على منح دراسية كاملة من جامعة تل أبيب في إطار برنامج (מצטייני הפריפריה) مخصص للطلاب المتميزين في المدارس المتفوقة في البلاد، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.


وتشمل المنح تغطية كاملة للقسط التعليمي بمبلغ وقدره 23000 شاقل لفترة ثلاث سنوات تعليمية وأيضًا تشمل تكاليف الإقامة والمعيشة للطلاب.

الطلاب الذين حصلوا على هذه المنح التعليمية هم: شادي نصير، محمد سراحنة، يزيد خليلية، مريم سجراوي، محمد مغامسة، وتم إختيارهم بسبب نجاحاتهم المدرسية المستمرة مما خولهم إستيفاء شروط القبول لهذا البرنامج وحصولهم على علامات عالية في إمتحانات البجروت وتفوقهم في الدراسة الثانوية.

من جانبه أكد مدير المدرسة د. عفو خليلية إلى أن الطريق للنجاح ليس سهلًا والإنجاز يأتي بعد جهد وصبر دام 3 أعوام من الجد والعمل الدؤوب للطلاب والمدرسة التي لا تتدخر وسعًا في إتاحة الموارد التربوية والتعليمية من أجل الرقي بطلابها لأعلى المستويات آملًا بأن يزداد عدد الطلاب المستفيدين من هذه المنحة في السنوات القادمة.من جهتها باركت لجنة أولياء أُمور الطلاب على هذا الإنجاز معربة عن فخرها وإعتزازها بالطلاب وبالمدرسة الثانوية وإدارتها التي ما زالت ترفع مستوى المدرسة نحو آفاق تربوية وتعليمية سامية.

وأضافت إن ما يؤكد ذلك هو ما تشهده المدرسة في ظل إدارتها الحكيمة من تحقيق العديد من الإنجازات.

بدورهم أعرب الطلاب عن إعتزازهم وإمتنانهم لحصولهم على هذه المنح وقالوا: "إن هذه المنح بداية لإنخراطنا في المرحلة الجامعية وإلتحاقنا بالتعليم الأكاديمي الذي يشكل تحديًا لكل طالب يرغب في خوض هذه التجربة".

وشكر الطلاب مدرستهم التي لم تبخل بالجهود في تقديم الدعم والعون لهم ولحرصها على إتاحة جميع الموارد العلمية والتربوية ولتوفيرها الظروف اللازمة للنجاح ويعود بالفائدة الكبيرة على الطالب من الناحيتين الإقتصادية والتعليمية. 
طلاب مدرسة يافة الناصرة الثانوية يحصلون على منح من جامعة تل أبيب




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