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انتهاء المرحلة الثالثة من مسابقة الكتاب المقدس الرابعة



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اقيمت يوم الجمعة 1.3 الامسية الرابعة عشر من المسابقة القطرية الرابعة لمعرفة الكتاب المقدس بحضور سيادة المطران كمال بطحيش النائب البطريركي للاتين في القدس سابقاً، وبمشاركة حضور واسع من رجال الدين والراهبات والمتسابقون وذويهم والضيوف من انحاء البلاد.


تقام هذه المسابقة تحت رعاية الأبرشيات المسيحية الغربية والشرقية في البلاد، البعثة البابوية ودار الكتاب المقدس في الناصرة

ويشارك في هذه المرحلة 65 متسابق من جيل 10-40 مقسمين إلى أربع فئات عمرية يأتون من كافة أنحاء البلاد وأيضا متسابقين من منطقة القدس، بيت لحم وبيت جالا ونابلس. حيث انتهت في هذه الامسية المرحلة الثالثة من المسابقة، انتقل على أثرها 9 مشاركين من الفئة العمرية الاولى المرحلة النهائية والتي ستقام في عيد البشارة، حيث سيتنافس فيها المشاركون على الجائزة الأولى وهي زيارة حج إلى حضارة الفاتيكان للقاء مع قداسة البابا والى مزار السيدة العذراء في مدينة لورد في فرنسا. 

سيادة المطران كمال بطحيش، والذي جاء من القدس خصيصاً للمشاركة في المسابقة، بارك وهنأ المتسابقين وأكد على اهمية هذه المسابقة ودورها في تشجيع وتوجيه شبابنا للتعمق في الكتاب المقدس وحفظ كلمة الله لتكون نوراً لسبيلهم للمستقبل.

تخلل الامسية ثلاثة مسابقات، عند انتهاءها أعلنت هيئة التحكيم المكونة من الاب نائل حلو، الشماس شربل بنا والاستاذ داهود داهود عن انتقال 9 متسابقين للمرحلة النهائية وهم : فادي معين مزاوي، ليا جريس جرجوره، سام فادي عبود، راوي لؤي جهشان، ميرال اسامه حنا، نمر سيمون نصرالله، سعيد فضيل جرايسي، ماريال الياس صفوري، نجلاء سامي جرجوره، أما اللذين انهوا المسابقة فتسلموا شهادات تقدير وهدايا رمزية. وتخلل الامسية فقرات فنية قدمتها الفنانة ميساء عراف بمرافقة عازف البيانو اديب سخنيني.




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