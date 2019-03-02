كلاب, برية, تعتدي, على, شاب, فحماوي, اثناء, تواجده, بمنطقة, الشرايع,

تعرض شاب من مدينة ام الفحم امس الجمعة لاعتداء من كلاب برية مفترسة بمنطقة الشرايع المحاذية لمدين ام الفحم (بالقرب من ميعامي) حيث اصيب بجراح تم تقديم العلاجات المناسبة له.

وبلطف من الله انه في تلك الاثناء تواجد شباب كانوا بالمكان تمكنوا من تخليص الشاب من هذه الكلاب.