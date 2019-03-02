تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-02 21:23:54 عرابة :سقوط شاب وفتاة عن بناية وحالتهما خطيرة |  2019-03-02 20:05:55 الجيش الاسرائيلي يقصف مواقع تابعة لحماس في غزة |  2019-03-02 20:03:24 طلاب مدرسة يافة الناصرة الثانوية يحصلون على منح من جامعة تل أبيب |  2019-03-02 19:58:28 انتهاء المرحلة الثالثة من مسابقة الكتاب المقدس الرابعة |  2019-03-02 19:56:47 كلاب برية تعتدي على شاب فحماوي اثناء تواجده بمنطقة الشرايع |  2019-03-02 18:23:08 اصابة رجل باطلاق نار في مجد الكروم |  2019-03-02 17:53:19 سخنين تخسر امام مكابي حيفا وتتورط في قاع اللائحة |  2019-03-02 17:48:05 تخليص عالقين بعد سقوط سيارة في شرفة منزل بحيفا |  2019-03-02 16:29:45 الناصرة:اصابة خطيرة خلال شجار عائلي في حي جبل الدولة |  2019-03-02 15:30:36 الليلة:برشلونة يريد توجيه ضربة قاضية لريال مدريد في الكلاسيكو |  2019-03-02 15:25:53 دنيس روس: صفقة القرن مآلها الفشل إذا لم تلب التطلعات الفلسطينية |  2019-03-02 13:32:26 حريق كبير داخل كراج في مدينة الناصرة |  2019-03-02 13:28:07 6 مؤشرات تكشف إصابتك بـ"القاتل الصامت".. فانتبه لها! |  2019-03-02 13:22:51 مواطن مقدسي يهدم منزله بيده |  2019-03-02 11:43:37 اصابة 4 اشخاص اثر حادث طرق في كفركنا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كلاب برية تعتدي على شاب فحماوي اثناء تواجده بمنطقة الشرايع



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 تعرض شاب من مدينة ام الفحم امس الجمعة لاعتداء من كلاب برية مفترسة بمنطقة الشرايع المحاذية لمدين ام الفحم (بالقرب من ميعامي) حيث اصيب بجراح تم تقديم العلاجات المناسبة له.


وبلطف من الله انه في تلك الاثناء تواجد شباب كانوا بالمكان تمكنوا من تخليص الشاب من هذه الكلاب.




كلمات متعلقة

كلاب, برية, تعتدي, على, شاب, فحماوي, اثناء, تواجده, بمنطقة, الشرايع,

تابعونــا

عرابة :سقوط شاب وفتاة عن بناية وحالتهما خطيرة عرابة :سقوط شاب وفتاة عن بناية وحالتهما خطيرة 2019-03-02 | 21:23:54

افادت مصادر طبية مساء اليوم السبت أن شاب وفتاه من مدينة عرابه تم نقلهما للمستشفى...

طلاب مدرسة يافة الناصرة الثانوية يحصلون على منح من جامعة تل أبيب طلاب مدرسة يافة الناصرة الثانوية يحصلون على منح من جامعة تل أبيب 2019-03-02 | 20:03:24

مره أُخرى حققت مدرسة يافة الناصرة الثانوية إنجازًا كبيرًا يُضاف إلى إنجازاتها...

انتهاء المرحلة الثالثة من مسابقة الكتاب المقدس الرابعة انتهاء المرحلة الثالثة من مسابقة الكتاب المقدس الرابعة 2019-03-02 | 19:58:28

اقيمت يوم الجمعة 1.3 الامسية الرابعة عشر من المسابقة القطرية الرابعة لمعرفة الكتاب...

اصابة رجل باطلاق نار في مجد الكروم اصابة رجل باطلاق نار في مجد الكروم 2019-03-02 | 18:23:08

وصل الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا رجل يبلغ من العمر 44 عاما وهو مصاب بعيار...

تخليص عالقين بعد سقوط سيارة في شرفة منزل بحيفا تخليص عالقين بعد سقوط سيارة في شرفة منزل بحيفا 2019-03-02 | 17:48:05

افاد الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر:" طواقم اطفاء وانقاذ تعمل على تخليص...

الناصرة:اصابة خطيرة خلال شجار عائلي في حي جبل الدولة الناصرة:اصابة خطيرة خلال شجار عائلي في حي جبل الدولة 2019-03-02 | 16:29:45

اسفر شجار عائلي في حي جبل الدولة في مدينة الناصرة عن اصابة ٣ اشخاص بجراح بينهم...

حريق كبير داخل كراج في مدينة الناصرة حريق كبير داخل كراج في مدينة الناصرة 2019-03-02 | 13:32:26

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر:" حريق في...

مواطن مقدسي يهدم منزله بيده مواطن مقدسي يهدم منزله بيده 2019-03-02 | 13:22:51

ام المواطن المقدسي حسام العباسي، صباح السبت، بهدم منزله في حي رأس العامود ببلدة...

اصابة 4 اشخاص اثر حادث طرق في كفركنا اصابة 4 اشخاص اثر حادث طرق في كفركنا 2019-03-02 | 11:43:37

اسفر حادث طرق في منطقة العين ببلدة كفركنا عن اصابة ٤ اشخاص بجراح وصفت بين الطفيفة...

اصابة شاب تعرض لاطلاق نار في اللد اصابة شاب تعرض لاطلاق نار في اللد 2019-03-02 | 11:14:21

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أنها تلقت بلاغ فجر اليوم عن اصابة شاب (23...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الشيخ دنون خردة حريق قرية تجميع الواح سبست مادة مسرطنة اطفاء عكا زفولون صيام مرضى رمضان سكري مؤتمر طبي مستشفى الانجليزي الناصرة أطباء طمرة وقفة احتجاجية ضد السلاح العنف القتل الجريمة أمنة جنينها ياسين زطمة جثة طفل من الشمال مستشفى رمبام حيفا ابتلع عقد مغناطيسي عن طريق الخطأ حادث طرق انقلاب سيارة اصابة شخصين حي الفاخورة الناصرة مصرع عربي شاب جواريش الرملة اطلاق نار تهديد الشرطة سلاح اطلاق جبريل جاروشي بيرم كيال نجم فريق برايتون الانجليزي يحتفل عيد ميلاد ابنه بيرلو اللاعب مصرع شاب فارس خطيب دير حنا سائق دراجة نارية اصابة خطيرة سائق دراجة نارية شارع عرابة وادي سلامة اسعاف شرطة سير طائرة ام الفحم بلدية تحرير مخالفات تنظيم حركة السير سائقين سيارات اصابة خطيرة شابة الطيبة سقوط درج بيت اسعاف شرطة حادث مدينة حادص طرق مروع قرب بئر السبع اصابات الشرطة تخليص عالقين رجا اغبارية حركة ابناء البلد اعتقال تفتيش ممتلكات بيت ام الفحم الشرطة وادي عارةجريمة قتل نهاريا فيديو يوثق الحادث قتل اطلاق نار الشرطة عالم اجرام عنفعكا التزام اضراب محلات تجارية لجنة المتابعة المسجد الاقصى القدسعرعره افطار رمضاني وزير الداخلية درعي اديان رجال مشاركة واسعة ائمة مؤذنون
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com