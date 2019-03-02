اصابة, رجل, باطلاق, نار, في, مجد, الكروم,

وصل الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا رجل يبلغ من العمر 44 عاما وهو مصاب بعيار ناري في مجد الكروم.

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تخليص عالقين بعد سقوط سيارة في شرفة منزل بحيفا 2019-03-02 | 17:48:05 افاد الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر:" طواقم اطفاء وانقاذ تعمل على تخليص...

الناصرة:اصابة خطيرة خلال شجار عائلي في حي جبل الدولة 2019-03-02 | 16:29:45 اسفر شجار عائلي في حي جبل الدولة في مدينة الناصرة عن اصابة ٣ اشخاص بجراح بينهم...

حريق كبير داخل كراج في مدينة الناصرة 2019-03-02 | 13:32:26 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر:" حريق في...

مواطن مقدسي يهدم منزله بيده 2019-03-02 | 13:22:51 ام المواطن المقدسي حسام العباسي، صباح السبت، بهدم منزله في حي رأس العامود ببلدة...

اصابة 4 اشخاص اثر حادث طرق في كفركنا 2019-03-02 | 11:43:37 اسفر حادث طرق في منطقة العين ببلدة كفركنا عن اصابة ٤ اشخاص بجراح وصفت بين الطفيفة...

اصابة شاب تعرض لاطلاق نار في اللد 2019-03-02 | 11:14:21 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أنها تلقت بلاغ فجر اليوم عن اصابة شاب (23...

بين القصة القديمة والقصة الجديدة - محاضرة مؤثرة للمدربة ايمان خلف‎ 2019-03-02 | 11:12:14 غصت قاعة بيت الكرمة مساء الخميس بجمهور غفير شارك في محاضرة مدربة التنمية البشرية...

تأهيل طلاب "الاهليّة" ام الفحم لكيفية التصرف في "ساعات الطوارئ"‎ 2019-03-02 | 11:10:43 نظم قسم التربيّة الاجتماعية في المدرسة “الأهليّة” عتيد ام الفحم ومركزها الاستاذ...

استطلاع: اتهام نتنياهو لم يغير نمط تصويت غالبية الإسرائيليّين 2019-03-02 | 11:01:06 بيّن استطلاع للرأي أجرته القناة 13 الإسرائيليّة، مساء الجمعة، أن 82% من...