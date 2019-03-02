اصابة, رجل, باطلاق, نار, في, مجد, الكروم,

الطواقم الطبية قدمت العلاج للمصاب وتم نقله للمستشفى وحالته متوسطة.
الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.
الطواقم الطبية قدمت العلاج للمصاب وتم نقله للمستشفى وحالته متوسطة.
الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.
كلمات متعلقةاصابة, رجل, باطلاق, نار, في, مجد, الكروم,
افاد الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر:" طواقم اطفاء وانقاذ تعمل على تخليص...
اسفر شجار عائلي في حي جبل الدولة في مدينة الناصرة عن اصابة ٣ اشخاص بجراح بينهم...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر:" حريق في...
ام المواطن المقدسي حسام العباسي، صباح السبت، بهدم منزله في حي رأس العامود ببلدة...
اسفر حادث طرق في منطقة العين ببلدة كفركنا عن اصابة ٤ اشخاص بجراح وصفت بين الطفيفة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أنها تلقت بلاغ فجر اليوم عن اصابة شاب (23...
غصت قاعة بيت الكرمة مساء الخميس بجمهور غفير شارك في محاضرة مدربة التنمية البشرية...
نظم قسم التربيّة الاجتماعية في المدرسة “الأهليّة” عتيد ام الفحم ومركزها الاستاذ...
بيّن استطلاع للرأي أجرته القناة 13 الإسرائيليّة، مساء الجمعة، أن 82% من...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"في مدينة عكا .حريق شب في...