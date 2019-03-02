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اصابة رجل باطلاق نار في مجد الكروم



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وصل الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا رجل يبلغ من العمر 44 عاما وهو مصاب بعيار ناري في مجد الكروم.


الطواقم الطبية قدمت العلاج للمصاب وتم نقله للمستشفى وحالته متوسطة.


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.

اصابة رجل باطلاق نار في مجد الكروم




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