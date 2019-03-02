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سخنين تخسر امام مكابي حيفا وتتورط في قاع اللائحة



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مني فريق اتحاد ابناء سخنين بخسارة خارجية امام فريق مكابي حيفا بهدفين مقابل لا شيء في مباراة جرت على استاد سامي عوفر.


بهذه الخسارة تورط الفريق السخنيني في قاع اللائحة واقترب من الهبوط للدرجة الممتازة.

سخنين تخسر امام مكابي حيفا وتتورط في قاع اللائحة




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- حسناء أم الفحم

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