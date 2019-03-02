سخنين, تخسر, امام, مكابي, حيفا, وتتورط, في, قاع, اللائحة,

بهذه الخسارة تورط الفريق السخنيني في قاع اللائحة واقترب من الهبوط للدرجة الممتازة.
بهذه الخسارة تورط الفريق السخنيني في قاع اللائحة واقترب من الهبوط للدرجة الممتازة.
بهذه الخسارة تورط الفريق السخنيني في قاع اللائحة واقترب من الهبوط للدرجة الممتازة.
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