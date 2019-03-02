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الناصرة:اصابة خطيرة خلال شجار عائلي في حي جبل الدولة



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اسفر شجار عائلي في حي جبل الدولة في مدينة الناصرة عن اصابة ٣ اشخاص بجراح بينهم اصابة خطيرة.


الطواقم الطبيةهرعت للمكان ونقلت مصابان الى مستشفى الناصرة الانجليزي بجراح طفيفة وأخر بجراح خطيرة.


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.

الناصرة:اصابة خطيرة خلال شجار عائلي في حي جبل الدولة




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