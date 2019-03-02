الناصرة:اصابة, خطيرة, خلال, شجار, عائلي, في, حي, جبل, الدولة,

الطواقم الطبيةهرعت للمكان ونقلت مصابان الى مستشفى الناصرة الانجليزي بجراح طفيفة وأخر بجراح خطيرة.

اسفر شجار عائلي في حي جبل الدولة في مدينة الناصرة عن اصابة ٣ اشخاص بجراح بينهم اصابة خطيرة.

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