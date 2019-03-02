الناصرة:اصابة, خطيرة, خلال, شجار, عائلي, في, حي, جبل, الدولة,

الطواقم الطبيةهرعت للمكان ونقلت مصابان الى مستشفى الناصرة الانجليزي بجراح طفيفة وأخر بجراح خطيرة.
الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.
الطواقم الطبيةهرعت للمكان ونقلت مصابان الى مستشفى الناصرة الانجليزي بجراح طفيفة وأخر بجراح خطيرة.
الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.
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