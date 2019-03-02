حريق, كبير, داخل, كراج, في, مدينة, الناصرة,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر:" حريق في كراج لدهان سيارات في منطقة الكراجات بمدينة الناصره وطواقم اطفاء وانقاذ تعمل على اخماد الحريق الذي شب في فرن الدهان .حتى الان لم يبلغ عن اصابات .

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