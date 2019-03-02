دنيس روس: صفقة القرن مآلها الفشل إذا لم تلب التطلعات الفلسطينية

قال الدبلوماسي الأمريكي السابق دنيس روس انه خطة السلام الامريكية المعروفة بصفقة القرن لن تحظى بتجاوب جدي من جانب الأطراف العربية إذا لم تشمل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وأجزاء من أورشليم القدس الشرقية كعاصمتها. واعتبر روس الذي كان مسؤولا كبيرًا في وزارة الخارجية الامريكية ومبعوثا الى الشرق الأوسط اعتبر ان الجهود التي تبذلها إدارة الرئيس ترامب لحشد تأييد الدول العربية المعتدلة مآلها الفشل إذا لم تلب التطلعات القومية الفلسطينية. جاءت اقوال المسؤول الأمريكي السابق في حديث لإذاعة صوت إسرائيل بالعبرية صباح اليوم. وعلى صعيد متصل نقلت صحيفة "الأيام" الفلسطينية عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله إن ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول تفاصيل خطة السلام الجديدة لا يعدو كونه تكهنات. وأضاف المسؤول الأميركي يقول: "القليل من الناس يعرفون بالفعل ما هو موجود في الخطة. وسنقوم بنشرها عندما يكون التوقيت صحيحا".