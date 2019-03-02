مواطن, مقدسي, يهدم, منزله, بيده,

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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر:" حريق في...
اسفر حادث طرق في منطقة العين ببلدة كفركنا عن اصابة ٤ اشخاص بجراح وصفت بين الطفيفة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أنها تلقت بلاغ فجر اليوم عن اصابة شاب (23...
غصت قاعة بيت الكرمة مساء الخميس بجمهور غفير شارك في محاضرة مدربة التنمية البشرية...
نظم قسم التربيّة الاجتماعية في المدرسة “الأهليّة” عتيد ام الفحم ومركزها الاستاذ...
بيّن استطلاع للرأي أجرته القناة 13 الإسرائيليّة، مساء الجمعة، أن 82% من...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"في مدينة عكا .حريق شب في...
اصيب شاب بجراح خطيرة وشابين بجراح طفيفة اثر تعرضهم للطعن خلال شجار في مدينة...
أقامت مدرسة التّسامح الشّاملة- الجناح الإعدادي- مساء أمس الخميس "أمسية شعريّة"...
احتفل امس خريجي الفوج ال ٣١ من مدرسة الرامة الشاملة على اسم حنا مويس في لقاء ساهر...