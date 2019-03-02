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مواطن مقدسي يهدم منزله بيده



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ام المواطن المقدسي حسام العباسي، صباح السبت، بهدم منزله في حي رأس العامود ببلدة سلوان، بيده بحجة البناء دون ترخيص.


واستدعت بلدية القدس المواطن العباسي مؤخرا وأخبرته بضرورة هدم منزله، وإلا ستقوم آلياتها بهدمه وعليه دفع تكاليف الهدم لطواقم وجرافات البلدية .

وقال العباسي:" أجبرت على تنفيذ هدم المنزل، فالشقة هي عبارة عن طابق ثالث في بناية سكنية ولمنع الضرر للعائلة والجيران وأطفال الحي، اضطررت هدم المنزل بيدي."

وأوضح العباسي أنه قام ببناء منزله قبل حوالي عام، ومساحته 70 مترا مربعا، ويعيش فيها مع زوجته وطفله.

وصعدت بلدية القدس منذ مطلع العام الجاري من سياسة "الهدم الذاتي"، في مدينة القدس، حيث تجبر اصحاب المنشآت "السكنية أو التجارية أو الزراعية" على هدمها بأيديهم مهددة بفرض الغرامات المالية أو عقوبة السجن عليهم في حال عدم تنفيذ القرارات.
مواطن مقدسي يهدم منزله بيده




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