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إصابة مؤثرة تهدد ريال مدريد في الكلاسيكو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال تقرير صحفي إسباني، إن غياب نجم ريال مدريد المصاب، عن مباراة الكلاسيكو اليوم، أمام برشلونة بالجولة الـ26 من الليجا، سيكون مؤثرا للغاية.  ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الفرق بين ريال مدريد في ظل وجود ماركوس يورينتي وغيابه، بات واضحًا مثل الفرق بين الليل والنهار، وأن مدرب الملكي، الأرجنتيني سانتياجو سولاري، يدرك ذلك جيدًا.  وأشارت إلى أنه لم يمكن متوقعًا في بداية الموسم أن يصبح وسط ملعب ريال مدريد تائهًا في حالة غياب يورينتي عنه. 

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب الشاب شارك مع ريال مدريد في مباراة الذهاب بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والتي انتهت بالتعادل 1-1 في "كامب نو"، وظهر بمستوى جيد.  وعندما غاب يورينتي عن مباراة الإياب على ملعب "سانتياجو برنابيو" خسر الميرنجي بنتيجة 3-0. 
وأفادت الصحيفة أن سولاري يفتقد لصلابة يورينتي، وأن اللاعب كان سيشارك ضد برشلونة بكل تأكيد لو كان جاهزا اليوم. 
وأكدت أنه رغم أهداف كاسيميرو ضد إشبيلية وأتلتيكو مدريد وجيرونا، إلا أن يورينتي يمنح ريال مدريد المزيد من الصلابة على المستوى الدفاعي. 
وذكرت أنه خلال 12 مباراة مع يورينتي حقق ريال مدريد 10 انتصارات، بينما تعادل مع برشلونة في "كامب نو" وخسر أمام سيسكا موسكو بدوري الأبطال، في مباراة شهدت مشاركة بعض اللاعبين الاحتياطيين.
إصابة مؤثرة تهدد ريال مدريد في الكلاسيكو




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