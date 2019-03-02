اصابة, شاب, تعرض, لاطلاق, نار, في, اللد,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أنها تلقت بلاغ فجر اليوم عن اصابة شاب (23 عاماً)باطلاق نار في مدينة اللد , الطواقم الطبية نقلت الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج ووصفت اصابته بالطفيفة.

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