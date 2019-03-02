تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-02 11:14:21 اصابة شاب تعرض لاطلاق نار في اللد |  2019-03-02 11:12:14 بين القصة القديمة والقصة الجديدة - محاضرة مؤثرة للمدربة ايمان خلف‎ |  2019-03-02 11:10:43 تأهيل طلاب "الاهليّة" ام الفحم لكيفية التصرف في "ساعات الطوارئ"‎ |  2019-03-02 11:01:06 استطلاع: اتهام نتنياهو لم يغير نمط تصويت غالبية الإسرائيليّين |  2019-03-02 10:57:21 اندلاع حريق في شقة سكنية في عكا |  2019-03-02 06:11:57 اصابة خطيرة اثر شجار بين مجموعة شبان في نتانيا |  2019-03-02 07:06:59 مسابقة الإلقاء الشّعريّ في مدرسة التّسامح الشّاملة ام الفحم |  2019-03-02 07:05:49 هذا ما يُحدثه نقص النوم بك.. حتى وإن نمت خلال العطلات |  2019-03-02 07:03:52 لقاء بعد 33 عام لخريجي الرامة الثانوية |  2019-03-02 07:02:19 رونالدو يهزم نيمار وسواريز في تحدي الضغط |  2019-03-02 07:00:17 رحلة جوية "غير عادية" من "تل أبيب" إلى "أبو ظبي" |  2019-03-02 06:58:30 استطلاع:اتساع الفجوة بين حزبي كاحول لافان والليكود لانتخابات الكنيست |  2019-03-02 06:56:01 حالة الطقس:اجواء غائمة جزئياً وشديدة البرودة |  2019-03-01 21:00:18 بعد توقف 4 سنوات.. استئناف رحلات العمرة من قطاع غزة |  2019-03-01 18:22:59 صلاة الغائب في "الأقصى" على ضحايا قطار مصر |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بين القصة القديمة والقصة الجديدة - محاضرة مؤثرة للمدربة ايمان خلف‎



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




غصت قاعة بيت الكرمة مساء الخميس بجمهور غفير شارك في محاضرة مدربة التنمية البشرية الحيفاوية ايمان عوض خلف والتي حملت عنوان  "بين القصة القديمة والقصة الجديدة" ،  والتي تعتبر محاضرتها الأولى التي تقص من خلالها انطلاقاتها المهنية بعد النهوض من انتكاساتها الشخصية.

وقد اطلعت خلف الجمهور على مراحل تطور ونضج الانسان الذي ينهض من الركام بمساعدة عوامل منها الداخلية ومنها الخارجية والتي  تمده بالايمان والثقة وتعزز من مهاراته واقباله على الحياة ، لتكشف للجمهور الواسع قصة وتطور ايمان المدربة وطريقها القديمة المرصوفة بالمعيقات التي كادت أن تفتك بها في مرحلة معينة لولا الاصرار والمساعدة والتوجيه والمواصلة والعمل والثبات على رغبة التغيير...

قصة مؤثرة جدا فتحت نوافذ التفكير لدى الجمهور الذي تفاعل معها جدا. 

تجدر الإشارة إلى أن الاعلامية سامية عرموش قد تولت عرافة الأمسية، وقد ذكرت في مقدمتها إعجابها وفخرها بمثابرة ايمان .






كلمات متعلقة

بين, القصة, القديمة, والقصة, الجديدة, -, محاضرة, مؤثرة, للمدربة, ايمان, خلف‎,

تابعونــا

اصابة شاب تعرض لاطلاق نار في اللد اصابة شاب تعرض لاطلاق نار في اللد 2019-03-02 | 11:14:21

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أنها تلقت بلاغ فجر اليوم عن اصابة شاب (23...

تأهيل طلاب "الاهليّة" ام الفحم لكيفية التصرف في "ساعات الطوارئ"‎ تأهيل طلاب "الاهليّة" ام الفحم لكيفية التصرف في "ساعات الطوارئ"‎ 2019-03-02 | 11:10:43

نظم قسم التربيّة الاجتماعية في المدرسة “الأهليّة” عتيد ام الفحم ومركزها الاستاذ...

استطلاع: اتهام نتنياهو لم يغير نمط تصويت غالبية الإسرائيليّين استطلاع: اتهام نتنياهو لم يغير نمط تصويت غالبية الإسرائيليّين 2019-03-02 | 11:01:06

بيّن استطلاع للرأي أجرته القناة 13 الإسرائيليّة، مساء الجمعة، أن 82% من...

اندلاع حريق في شقة سكنية في عكا اندلاع حريق في شقة سكنية في عكا 2019-03-02 | 10:57:21

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"في مدينة عكا .حريق شب في...

اصابة خطيرة اثر شجار بين مجموعة شبان في نتانيا اصابة خطيرة اثر شجار بين مجموعة شبان في نتانيا 2019-03-02 | 06:11:57

اصيب شاب بجراح خطيرة وشابين بجراح طفيفة اثر تعرضهم للطعن خلال شجار في مدينة...

مسابقة الإلقاء الشّعريّ في مدرسة التّسامح الشّاملة ام الفحم مسابقة الإلقاء الشّعريّ في مدرسة التّسامح الشّاملة ام الفحم 2019-03-02 | 07:06:59

أقامت مدرسة التّسامح الشّاملة- الجناح الإعدادي- مساء أمس الخميس "أمسية شعريّة"...

لقاء بعد 33 عام لخريجي الرامة الثانوية لقاء بعد 33 عام لخريجي الرامة الثانوية 2019-03-02 | 07:03:52

احتفل امس خريجي الفوج ال ٣١ من مدرسة الرامة الشاملة على اسم حنا مويس في لقاء ساهر...

استطلاع:اتساع الفجوة بين حزبي كاحول لافان والليكود لانتخابات الكنيست استطلاع:اتساع الفجوة بين حزبي كاحول لافان والليكود لانتخابات الكنيست 2019-03-02 | 06:58:30

أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة اتساع الفجوة بين حزب الليكود برئاسة رئيس الوزراء...

حالة الطقس:اجواء غائمة جزئياً وشديدة البرودة حالة الطقس:اجواء غائمة جزئياً وشديدة البرودة 2019-03-02 | 06:56:01

اليوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ولا يطرأ...

صلاة الغائب في "الأقصى" على ضحايا قطار مصر صلاة الغائب في "الأقصى" على ضحايا قطار مصر 2019-03-01 | 18:22:59

أدى عشرات آلاف من المواطنين صلاة الغائب في المسجد الأقصى على أرواح ضحايا حادث...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids وزارة التربية التعليم مديرة معلمة عربيتان تحريض ضد الجنود الجيش الاسرائيلي مسيرة سلام عرب يهود مشاركة واسعة ام الفحم مدينة رجال نساء الأمل مصرع الشاب يحيى شرحة شرحه مخيم شعفاط القدس شرقي شجار عائلات عنيف اطلاق نار هدم بيت قيد الانشاء كفر قاسم ابراهيم دسوقي شرطة جرافات استنفار غضب اهالي تشييع جثمان المرحوم كفر قرع رضا محمد عثامنة طعن مقتل طعن قاصران حارس القطار الخفيف بزغات زئيف القدس اطلاق نار طعن القدس ارمون هنتسيف عربي اطلاق نار شرطة سكين يهود تركي رماح نمارنة طفلين توأمين مختلفين شعب قرية تلد مستشفى رمبام بث مباشر مباشر ريال مدريد الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين أورنا سمحون مديرة لواء الشمال وزارة المعارف التربية التعليم مؤتمر عشية افتتاح العام الدراسي انقلاب شاحنتين حادث طرق مروع كريات جت شارع 6 أزمة سير شرطة اسعافوزير التعليم نفتالي بينيت اخراج حظر نشاطات الحركة الاسلامية الجامعات الكليات مؤسسات التعليم العالي مشاركة واسعة مسجد بلال بن رباح عرابه صلاة التراويح مدينة رمضان شهر أفعى داخل خزانة الكهرباء جت قرية موظف شركة الكهرباء صعقة كهربائية اسم محمد الاكثر شيوعا بين الاولاد البلاد الاطفال اسرائيل مريم البنات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com