بين القصة القديمة والقصة الجديدة - محاضرة مؤثرة للمدربة ايمان خلف‎

غصت قاعة بيت الكرمة مساء الخميس بجمهور غفير شارك في محاضرة مدربة التنمية البشرية الحيفاوية ايمان عوض خلف والتي حملت عنوان "بين القصة القديمة والقصة الجديدة" ، والتي تعتبر محاضرتها الأولى التي تقص من خلالها انطلاقاتها المهنية بعد النهوض من انتكاساتها الشخصية.وقد اطلعت خلف الجمهور على مراحل تطور ونضج الانسان الذي ينهض من الركام بمساعدة عوامل منها الداخلية ومنها الخارجية والتي تمده بالايمان والثقة وتعزز من مهاراته واقباله على الحياة ، لتكشف للجمهور الواسع قصة وتطور ايمان المدربة وطريقها القديمة المرصوفة بالمعيقات التي كادت أن تفتك بها في مرحلة معينة لولا الاصرار والمساعدة والتوجيه والمواصلة والعمل والثبات على رغبة التغيير...قصة مؤثرة جدا فتحت نوافذ التفكير لدى الجمهور الذي تفاعل معها جدا.تجدر الإشارة إلى أن الاعلامية سامية عرموش قد تولت عرافة الأمسية، وقد ذكرت في مقدمتها إعجابها وفخرها بمثابرة ايمان .