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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أنها تلقت بلاغ فجر اليوم عن اصابة شاب (23...
غصت قاعة بيت الكرمة مساء الخميس بجمهور غفير شارك في محاضرة مدربة التنمية البشرية...
بيّن استطلاع للرأي أجرته القناة 13 الإسرائيليّة، مساء الجمعة، أن 82% من...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"في مدينة عكا .حريق شب في...
اصيب شاب بجراح خطيرة وشابين بجراح طفيفة اثر تعرضهم للطعن خلال شجار في مدينة...
أقامت مدرسة التّسامح الشّاملة- الجناح الإعدادي- مساء أمس الخميس "أمسية شعريّة"...
احتفل امس خريجي الفوج ال ٣١ من مدرسة الرامة الشاملة على اسم حنا مويس في لقاء ساهر...
أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة اتساع الفجوة بين حزب الليكود برئاسة رئيس الوزراء...
اليوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ولا يطرأ...
أدى عشرات آلاف من المواطنين صلاة الغائب في المسجد الأقصى على أرواح ضحايا حادث...