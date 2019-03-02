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تأهيل طلاب "الاهليّة" ام الفحم لكيفية التصرف في "ساعات الطوارئ"‎



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نظم قسم التربيّة الاجتماعية في المدرسة “الأهليّة” عتيد ام الفحم ومركزها الاستاذ المربي زياد اغبارية لطلاب الصفوف العاشرة اسبوعا ارشاديا حول “كيفية ارشاد الطلاب في ساعات الطوارئ”، وذلك على ضوء توصيّة من وزارة المعارف والثقافة بأهمية تأهيل الطلاب لمعرفة التصرف في حالات طارئة كالهزات الارضية، حرائق، حوادث بيتية وحوادث عمل وما شابه.   تضمن الاسبوع الارشادي محاضرات نظرية ارشادية في الصفوف من قبل مرشدين مؤهلين في هذا المجال، ثم تلاها تطبيق عملي في ساحات المدرسة من قبل مرشدين مختصين في هذا المجال عملوا على إكساب الطلاب مهارات في تحسين عملية تقديم المساعدة في حالات مثل هزات أرضيّة بوسائل اساسية وسهلة الاستعمال دون استعمال آلات.  الهدف من هذا الاسبوع هو زيادة عدد المواطنين الذين بإمكانهم تقديم مساعدات في حالات الطوارئ، والتطوع في المجتمع.  وقد لاقى هذا الاسبوع استحسانا من قبل الطلاب حيث زوّدهم بالمعلومات النظرية الهامة والتطبيقات العمليّة التي كانت تنقصهم من قبل للتصرف في حالات الطوارئ.





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