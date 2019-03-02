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فؤاد عبد الواحد في احتفالية تكريم الراحل أبو بكر سالم بالسعودية



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شارك الفنان الشاب فؤاد عبد الواحد في الاحتفالية الضخمة للهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية من أجل تكريم الفنان الراحل أبو بكر سالم، بحضور رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، ومشاركة نجوم الأغنية الخليجية، والتي وصفها الحضور وكل من شاهدها عبر وسائل التواصل الإجتماعي بالحفل الاسطوري، لما حمله من فعاليات وحضور وغناء مجموعة من أهم أغنيات الفنان الراحل بأصوات النجوم المشاركة. 

وقدم فؤاد عبد الواحد في الاحتفالية مشاركة هامة وصفها الجميع بأنها مشاركة مثمرة ومميزة، ومن بينهم المستشار تركي آل الشيخ الذي قال "فؤاد عبد الواحد صوت قادم بقوة"، حيث قدم برفقة الفرقة الموسيقية آخر أغنية سجلها الفنان الراحل أبو بكر سالم قبل وفاته، بشكل دويتو مع فؤاد، أغنية "خنجر يماني" من كلمات الشاعر "واحد" والحان سلطان ناصر وتوزيع وليد فايد، حيث قدمها على المسرح وأمام الحضور باحساس عالٍ كبير، وتميز بالصوت والأداء.   ونظمت الإحتفالية التي أعلن عنها تحت إسم " ليلة في حب أبو أصيل" شركة روتانا تحت إشراف ومتابعة رئيس مجلس إدارتها سالم الهندي، وأعرب فؤاد عبد الواحد عن سعادته الكبيرة بالمشاركة، وقال: "ليلة في حب أبو اصيل، من أجل الليالي، اجتمعنا فيها بكل حب ووفاء لذكراه"، وأضاف: "شكراً معالي المستشار تركي آل الشيخ لهذه اللفته الكريمة، وشكراً روتانا وشكراً سالم الهندي، والشكر موصول لهيئة الترفيه وجميع النجوم المشاركين والحضور الكريم"، واختتم حديثه قائلاً: "ما قدمه الوالد الراحل أبو بكر سالم للأغنية اليمينة والخليجية العربية فن أصيل سيبقى ويعيش للأجيال القادمة، وسيبقى حبه في قلبنا ما حيينا، إنه الأب والمعلم والداعم الرئيسي لصوتي وأول من شجعني وأخذ بيدي، رحمه الله تعالى". 
وشارك فؤاد عبد الواحد أيضاً خلال الإحتفالية برفقة النجوم المشاركين جميعاً، وقدموا بشكل أوبريت أغنية الراحل أبو بكر سالم "يا بلادي واصلي" وهم الفنانين محمد عبده، عبادي الجوهر، عبدالرب إدريس ، عبدالله الرويشد، عبدالمجيد عبدالله ، رابح صقر، نبيل شعيل، راشد الماجد، ماجد المهندس، أحمد فتحي، أصيل أبوبكر، علي بن محمد، مطرف المطرف.




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