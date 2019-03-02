استطلاع: اتهام نتنياهو لم يغير نمط تصويت غالبية الإسرائيليّين

بيّن استطلاع للرأي أجرته القناة 13 الإسرائيليّة، مساء الجمعة، أن 82% من الإسرائيليّين لن يغيّروا آراءهم بخصوص من سيصوّتون له بعد اتهام المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّ رئيسَ الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالفساد، الخميس. وبحسب "عرب 48" الذي اورد الخبر، أمّا بخصوص نتائج الاستطلاعات لو أجريت الانتخابات اليوم، فأعطت نتائج استطلاع القناة 13 قائمة "كاحول – لافان" بقيادة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، بيني غانتس، 36 مقعدًا، بينما أعطت حزب الليكود برئاسة نتنياهو 30 مقعدًا، في ارتفاع عن آخر استطلاع للقناة ذاتها بـ4 مقاعد، أما "اتحاد أحزاب اليمين"، الذي يضم حزب "عوتسما يهوديت" المتطرّف، فحصل في الاستطلاع على 7 مقاعد، وهو العدد ذاته الذي حصلت على "يهدوت هتوراه" الحريديّة، في حين حصل حزب "شاس" على 6 مقاعد، وهو العدد ذاته الذي حصل عليه حزبا العمل و"ميرتس"، في حين واصل حزب "اليمين الجديد" بقيادة وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، انخفاضه بحصوله على 5 مقاعد، وكان المفاجأة أن حزبا "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، و"كولانو" برئاسة وزير المالية، موشيه كاحلون، لم يجتازا نسبة الحسم.