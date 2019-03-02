اندلاع, حريق, في, شقة, سكنية, في, عكا,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"في مدينة عكا .حريق شب في بنايه سكنيه وطواقم اطفاء وانقاذ وصلت الى المكان واتضح ان الحريق في الطابق الثاني ..وقد طلب من اليكان البقاء داخل المنازل وتعمل الطواقم على اخماد الحريق والبحث عن عالقين .لم يبلغ عن اصابات حتى الان .

وبحسب التحقيقات الاولية تبين أن الحديث يدور عن حريق في خزانة أحدية.