اصابة, خطيرة, اثر, شجار, بين, مجموعة, شبان, في, نتانيا,

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وجاء في بيان صادر عن الشرطة أن الشجار وقع في شارع فايتسمان هرتسل , خلال التحقيقات الاولية تم اعتقال 3 مشتبهين .

اصيب شاب بجراح خطيرة وشابين بجراح طفيفة اثر تعرضهم للطعن خلال شجار في مدينة نتانيا بين مجموعة شبان فجر اليوم السبت .

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