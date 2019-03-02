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اصابة خطيرة اثر شجار بين مجموعة شبان في نتانيا



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اصيب شاب بجراح خطيرة وشابين بجراح طفيفة اثر تعرضهم للطعن خلال شجار في مدينة نتانيا بين مجموعة شبان فجر اليوم السبت .


وجاء في بيان صادر عن الشرطة أن الشجار وقع في شارع فايتسمان هرتسل , خلال التحقيقات الاولية تم اعتقال 3 مشتبهين .
اصابة خطيرة اثر شجار بين مجموعة شبان في نتانيا




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