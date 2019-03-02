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لقاء بعد 33 عام لخريجي الرامة الثانوية



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



احتفل امس خريجي الفوج ال ٣١ من مدرسة الرامة الشاملة على اسم حنا مويس في لقاء ساهر وكان قد شارك حوالي ١٠٩ خريجين مع زوجاتهم وازواجهن في عشاء اعاد فيه الخريجين ذكرياتهم من المرحلة الثانوية، وقد تولى عرافة الحفل الاستاذ عبود عازر ، وكانت لجنة مكونه من السادة اكرم فارس ولؤي سليمان وعصام عوض هم من خططوا لهذا اليوم بجميع ترتيباته وتفاصيله، حيث كرم الخريجين بشهادة مميزة في هذا الحفل ، ودعي ايضا معلمين لهذا الفوج ، وتحدث الدكتور نبية القاسم عن المعلمين والاستاذ زهير خوري كلمة الخريجين اما الدكتور نزية قسيس فالقى قصيدة لهذه المناسبة، كما واطرب الفنان الراماوي جميل فارس المشاركين في غنائه العذب وصوته الجبلي .


وفي حديث مع اكرم فارس قال قد سلمنا شهادات للخريجين في هذا المساء وللمعلمين وسنواصل مشوارنا في زيارات لمن تعذر علية الوصول للحفل وسنزوره في بيته كما وسنزور عائلات المعلمين اللذين رحلوا عنا لنسلمهم شهادة.

 كما واضاف السيد اكرم: " شكرا لحضور المعلمين، ولمشاركة وتجاوب الخريجين. لانه الجمهور العنصر الاول والاساسي لنجاح اي عمل. وانشالله سنحيي لقاءات مستقبلا. وفي هذا اللقاء رساله لابناء جيل اليوم مفادها محبة وشوق للاصدقاء واحترام وتقدير المعلم" .يشار الى ان فوج ال ٣١ قد تخرج من مدرسة الرامة الشاملة على اسم حنا مويس سنة ١٩٨٦.




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