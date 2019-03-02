رونالدو, يهزم, نيمار, وسواريز, في, تحدي, الضغط,

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية عامة والإسبانية على وجه خاص غدا السبت إلى ملعب...
كشفت مصادر مقربة من فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد أن إدارة النادي قررت وضع...
قالت تقارير صحفية إن اللاعب الفرنسي، كريم بنزيمة، تلقى خبرا سيئا بعد نهاية مباراة...
أعلن نادي برشلونة، تجديد عقد جوردي ألبا، الظهير الأيسر للفريق الكتالوني، لمدة 5...
أعلن نادي يوفنتوس، اليوم الخميس، الموقف النهائي لنجمه البرتغالي كريستيانو...
كشفت وسائل إعلام بريطانية عن وجود علاقة عاطفية تجمع البلجيكي تيبو كورتوا، حارس...
أثارت الصورة التي نشرها النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عبر...
تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم البيانكونيري، لإصابة، جعلته لا...
ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة نجح في تسجيل رقم قياسي بمسابقة كأس الملك...
التقطت عدسات الكاميرات لقطة مؤثرة لقائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، وهو يدعو...