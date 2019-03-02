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رونالدو يهزم نيمار وسواريز في تحدي الضغط



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت دراسة علمية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، يتفوق على البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان، والأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، في معيار خاص. ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن دراسة علمية أجريت في جامعة "Ku Leven" البلجيكية تهدف لدراسة كيف يتصرف نجوم كرة القدم تحت الضغط، وذلك من خلال تحليل 7000 مباراة في 7 بطولات مختلفة. وقال جيسي ديفيس، أحد القائمين على الدراسة: "لقد طورنا نموذج الاكتشاف الآلي الذي يتعرف على مدى الضغط الذهني الذي يتعرض له اللاعب خلال امتلاكه للكرة، وذلك من خلال تحليل تصرفه". وأضاف: "بافتراض أن المباراة في الدقيقة الـ89، وعلى اللاعب أن يقرر سواء التسديد على المرمى أو تمرير الكرة. وهنا تحلل الدراسة القرار الذي يتخذه اللاعب إذا كان جيدًا أم لا، وكيف أثر ذلك على النتيجة النهائية للمباراة". وعلق الباحث جان فان هارين، على الدراسة: "اللاعبون المثاليون هم من يقدمون أداء مستقرًا بغض النظر عن الضغط الذي يتعرضون له". وأضاف: "التحليل أثبت أن كريستيانو رونالدو، لا يشعر بالضغط في المباريات ويقدم أداء ثابتًا، وعلى شاكلته يأتي سيرجيو أجويرو (مان سيتي)، في حين أن نيمار يتخذ قرارات أسوأ تحت الضغط، ويسير على نفس نهجه لويس سواريز".
رونالدو يهزم نيمار وسواريز في تحدي الضغط




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