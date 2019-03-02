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استطلاع:اتساع الفجوة بين حزبي كاحول لافان والليكود لانتخابات الكنيست



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة اتساع الفجوة بين حزب الليكود برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب "كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس.   وجاء في استطلاع للرأي أجرته قناة كان في أعقاب قرار المستشار القانوني للحكومة تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو بتهمة "تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة".  أنه لو جرت الانتخابات للكنسيت اليوم لكان حزب "كاحول لافان" سيحصل على 37 مقعدا والليكود على 29 مقعدًا.  كما جاء في الاستطلاع أنه ولأول مرة لا يستطيع الليكود برئاسة نتنياهو تشكيل حكومة تزيد عن 60 مقعدا. فيما أظهر الاستطلاع أن حزب كاحول لافان يمكنه الحصول على كتلة تضم 61 مقعدًا مع الكتلتين العربيتين اللتين ستحصلان مع على 12 مقعدًا.  

وبحسب النتائج، فإن كلا من "اليمين الجديد" ويهدوت هتوراه و"الجبهة الديمقراطية – العربية للتغيير" سيحصلون على 7 مقاعد. بينما حزب العمل برئاسة أفي غباي وحزب ميرتس وشاس سيحصل كل من هذه الأحزاب على 6 مقاعد فيما سيحصل "التجمع والقائمة العربية الموحدة" على 5 مقاعد. 
وشمل الاستطلاع عينة مؤلفة من 1500 شخص، وأجري بعد قرار مندلبليت تقديم نتنياهو للمحاكمة.وبحسب هذا الاستطلاع، فإن "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، و"غيشر" برئاسة أورلي ليفي أبيكسيس، و"زيهوت" برئاسة موشيه فيغلين، لا يتجاوزون نسبة الحسم.
استطلاع:اتساع الفجوة بين حزبي كاحول لافان والليكود لانتخابات الكنيست




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