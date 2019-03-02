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حالة الطقس:اجواء غائمة جزئياً وشديدة البرودة



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اليوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.


ويوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
حالة الطقس:اجواء غائمة جزئياً وشديدة البرودة




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