حالة, الطقس:اجواء, غائمة, جزئياً, وشديدة, البرودة,

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اصيب شاب بجراح خطيرة وشابين بجراح طفيفة اثر تعرضهم للطعن خلال شجار في مدينة...
أقامت مدرسة التّسامح الشّاملة- الجناح الإعدادي- مساء أمس الخميس "أمسية شعريّة"...
احتفل امس خريجي الفوج ال ٣١ من مدرسة الرامة الشاملة على اسم حنا مويس في لقاء ساهر...
أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة اتساع الفجوة بين حزب الليكود برئاسة رئيس الوزراء...
أدى عشرات آلاف من المواطنين صلاة الغائب في المسجد الأقصى على أرواح ضحايا حادث...
أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الدكتور مصطفى البرغوثي، أن المقدسيين...
أدى أكثر من ثلاثين ألفاً صلاة ظهر اليوم الجمعة برحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم...
تحقق الشرطة في جسر الزرقاء في ملابسات اقدام مجهولين على تخريب وتفكيك كاميرات...
دعت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي إلى عدم نسيان الانقلاب الذي وقع في 28...
يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة، اليوم، للمشاركة في فعاليات الجمعة التاسعة...