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بعد توقف 4 سنوات.. استئناف رحلات العمرة من قطاع غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يسير الفلسطينيون في قطاع غزة، الأحد المقبل، أول رحلة عمرة إلى السعودية، بعد توقف دام 4 أعوام متواصلة بسبب إغلاق معبر رفح البري على الحدود بين القطاع ومصر.



وأعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، يوسف إدعيس، الشهر الماضي، عن استئناف رحلات العمرة للفلسطينيين في غزة بعد توقفها منذ العام 2014، أنهت الوزارة الترتيبات اللازمة لذلك بالتنسيق مع السلطات المصرية.


وحصل الفوج الأول البالغ 800 معتمر، نهاية الأسبوع، على تأشيرات دخول إلى المملكة، فيما وزعت شركات الحج والعمرة في القطاع، ملابس الإحرام وحقائب وكتب إرشادات العمرة، على المسجلين لديها.


وفي الأيام الأخيرة، ازدحمت مكاتب شركات الحج والعمرة بالمعتمرين لإنهاء إجراءات سفرهم وتسديد رسوم الرحلة البالغة نحو 1100 دولار لكل معتمر، تشمل تذاكر الطيران وتكلفة المواصلات والإقامة في السعودية.




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