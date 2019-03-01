تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-01 18:22:59 صلاة الغائب في "الأقصى" على ضحايا قطار مصر |  2019-03-01 18:20:23 وسائل إعلام مصرية: 3 قاطرات وقطار تسببوا في الحادث الكارثي بمحطة مصر |  2019-03-01 15:46:06 الحمضيات تحمي من السمنة |  2019-03-01 15:43:40 كلاسيكو الأرض.. الريال للثأر وبرشلونة لتأكيد علو كعبه |  2019-03-01 15:41:55 بيل غيتس يكشف عن عشرة اختراقات تقنية ستغير العالم في 2019 |  2019-03-01 15:40:15 مصطفى البرغوثي: المقدسيون جسدوا أروع نماذج المقاومة الشعبية المؤثرة بإعادة فتح باب الرحمة |  2019-03-01 15:38:20 واشنطن: مليون دولار مكافأة للقبض على حمزة بن لادن |  2019-03-01 13:48:18 اكتشاف خطر الخفافيش على حياة البشر ! |  2019-03-01 13:46:49 نهاية العلاقة بين غاريث بيل وريال مدريد |  2019-03-01 13:45:12 دراسة: التدخين والكحول معاً يحدثان أضرارا بالدماغ |  2019-03-01 13:41:58 عشرات الآلاف يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى ومصلى الرحمة |  2019-03-01 13:35:01 سائق القاطرة المتسبب في حادث محطة مصر الكارثي تم إيقافه لتعاطيه المخدرات قبل 6 أشهر |  2019-03-01 11:31:10 صور - مجهولون يقتلعون ويخربون كاميرات مشروع مدينة بلا عنف بجسر الزرقاء والشرطة تحقق |  2019-03-01 10:59:11 أمينة أردوغان: علينا ألا ننسى ذلك اليوم! |  2019-03-01 10:45:36 المحامي زكي كمال :تخوّف نتنياهو من نتائج الإنتخابات ومن لوائح الإتهام تجعله يعتبر كافة الطرق شرعية كالحكام الدكتاتوريين! |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

صلاة الغائب في "الأقصى" على ضحايا قطار مصر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أدى عشرات آلاف من المواطنين صلاة الغائب في المسجد الأقصى على أرواح ضحايا حادث القطار في مصر.



وعقب انتهاء شعائر صلاة الجمعة، وقف الشيخ يوسف أبو سنينه، إمام وخطيب المسجد الاقصى، ودعا المصلين إلى الصلاة مجددا قائلا: "نؤدي صلاة الغائب على أرواح ضحايا حادث القطار بمصر".


والأربعاء الماضي، انفجر خزان وقود قطار لدى دخوله أحد أرصفة محطة القطارات الرئيسية بالعاصمة المصرية القاهرة، في أثناء وجود عدد كبير من الركاب، ما نجم عنه حريق هائل، أودى بحياة أكثر من 20 شخصا وأصاب نحو 40 آخرين.




كلمات متعلقة

صلاة, الغائب, في, "الأقصى", على, ضحايا, قطار, مصر,

تابعونــا

مصطفى البرغوثي: المقدسيون جسدوا أروع نماذج المقاومة الشعبية المؤثرة بإعادة فتح باب الرحمة مصطفى البرغوثي: المقدسيون جسدوا أروع نماذج المقاومة الشعبية المؤثرة بإعادة فتح باب الرحمة 2019-03-01 | 15:40:15

أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الدكتور مصطفى البرغوثي، أن المقدسيين...

عشرات الآلاف يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى ومصلى الرحمة عشرات الآلاف يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى ومصلى الرحمة 2019-03-01 | 13:41:58

أدى أكثر من ثلاثين ألفاً صلاة ظهر اليوم الجمعة برحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم...

صور - مجهولون يقتلعون ويخربون كاميرات مشروع مدينة بلا عنف بجسر الزرقاء والشرطة تحقق صور - مجهولون يقتلعون ويخربون كاميرات مشروع مدينة بلا عنف بجسر الزرقاء والشرطة تحقق 2019-03-01 | 11:31:10

تحقق الشرطة في جسر الزرقاء في ملابسات اقدام مجهولين على تخريب وتفكيك كاميرات...

أمينة أردوغان: علينا ألا ننسى ذلك اليوم! أمينة أردوغان: علينا ألا ننسى ذلك اليوم! 2019-03-01 | 10:59:11

دعت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي إلى عدم نسيان الانقلاب الذي وقع في 28...

غزة تستعد لجمعة "باب الرحمة" غزة تستعد لجمعة "باب الرحمة" 2019-03-01 | 09:54:15

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة، اليوم، للمشاركة في فعاليات الجمعة التاسعة...

سطو مسلح واطلاق نار على مخبز في سخنين سطو مسلح واطلاق نار على مخبز في سخنين 2019-03-01 | 08:36:05

تحقق الشرطة في ملابسات اقدام مجهولين مسلحين على اقتحام مخبز فجر اليوم في مدينة...

نتنياهو يعقب: محاولة من اليسار لاستبدال حكم اليمين نتنياهو يعقب: محاولة من اليسار لاستبدال حكم اليمين 2019-03-01 | 08:34:15

عقب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على قرار تقديمه الى العدالة قائلا: ان "ذلك جاء...

تراكم الثلوج في جبل الشيخ بعد العاصفة وفتح المنتجع تراكم الثلوج في جبل الشيخ بعد العاصفة وفتح المنتجع 2019-03-01 | 07:48:34

تجري في منتجع جبل الشيخ الاستعدادات على قدم وساق لافتتاحه امام الزوار صباح اليوم...

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً 2019-03-01 | 05:56:11

اليوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات...

اصابة خطيرة لشاب تعرض للدهس في الطيرة اصابة خطيرة لشاب تعرض للدهس في الطيرة 2019-02-28 | 23:57:52

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان شاب يبلغ من العمر 20 عاماً...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids منير نبواني سلمان عامر رئيس مجلس جولس تشييع جثمان اطلاق نار فراس ابو عكر القدس استئصال تقنية جديدة كتل سرطانية شعريه تسيدك فلسطيني طبي انجاز سكب ماء شاي ساخن عضو الكنيست احمد الطيبي مظاهرة السجن بئر السبع ضبط 600 دولار مزيفة المركز حولون الشرطة اوراق مداهمة بيت البروفيسور بسام الصفدي مراسل قناة العالم الايرانية هضبة الجولان مجدل شمس شبهات امنية تحريض على العنف الارهاب شاب ام الفحم اعتقال موقوف تحرش نساء فتيات حمام بحر طبريا خريجو المدرسة الثانوية الزراعية الرامة يلتقون يجتمعون بعد 38 عامامسرح الميدان اعتراض حيفا ميزانيات اعتمادات تقليص بلدية حيفا قرار عقد راية الصلح عائلتين فحماويتين ام الفحم جاهة صلح أهل خير اتمام خلاف بين خالد عابد العامل الناصرة تشييع جثمان مدسنة حادث عمل مصرع حيفا رامي ايهاب النمر الفتى يافا متأثرا اصابته حادث دهس طرق مصرع مستشفى مدينة سامر حرز الله مصرع حادث دهس شارع 20 تل ابيب يافا شرطة اسعاف تحقيق حادث طرق عايد جميل عويسات باقة الغربية وفاة وعكة صحية المت به خلال قيادته سيارة أحمد جوفي سامي كتيلات مصرع الشابين حادث طرق مروع انقلاب سيارة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com