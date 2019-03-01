أدى عشرات آلاف من المواطنين صلاة الغائب في المسجد الأقصى على أرواح ضحايا حادث القطار في مصر.

وعقب انتهاء شعائر صلاة الجمعة، وقف الشيخ يوسف أبو سنينه، إمام وخطيب المسجد الاقصى، ودعا المصلين إلى الصلاة مجددا قائلا: "نؤدي صلاة الغائب على أرواح ضحايا حادث القطار بمصر".والأربعاء الماضي، انفجر خزان وقود قطار لدى دخوله أحد أرصفة محطة القطارات الرئيسية بالعاصمة المصرية القاهرة، في أثناء وجود عدد كبير من الركاب، ما نجم عنه حريق هائل، أودى بحياة أكثر من 20 شخصا وأصاب نحو 40 آخرين.