مقتل, عشرات, الأطفال, منذ, ديسمبر, خلال, فرارهم, من, داعش, في, دير, الزور,

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن 84 مواطنا سوريا، (ثلثاهم من الأطفال)، لقوا حتفهم منذ ديسمبر الماضي وهم في طريقهم لمخيم الهول شمالي سوريا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الأمم المتحدة، أن من لقوا حتفهم كانوا في طريقهم إلى مخيم الهول شمال البلاد بعد هروبهم من تنظيم داعش في دير الزور شرقي سوريا.وقال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية خلال إفادة صحفية: " عولج 175 طفلا في مستشفيات من أعراض طبية ناجمة عن سوء حاد في التغذية".وأضاف أن نحو 13 ألفا فروا من دير الزور الأسبوع الماضي ووصل كثير منهم إلى مخيم الهول. وقال إن النزوح الجماعي مستمر في رحلة "طويلة وشاقة للغاية".وكانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه قد ذكرت الأسبوع الماضي أن نحو 200 أسرة محاصرة في منطقة صغيرة في سوريا لا تزال تحت سيطرة "داعش" الذي يمنعها من الفرار شمال شرقي سوريا.