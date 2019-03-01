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وسائل إعلام مصرية: 3 قاطرات وقطار تسببوا في الحادث الكارثي بمحطة مصر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت جريدة "الشروق" المصرية، أن الحادث الكارثي في محطة مصر يوم الأربعاء الماضي تسبب فيه 3 قاطرات وقطار، خاصة وأن القاطرة رقم 2302 تسببت في زيادة الخسائر.



وأكدت مصادر للجريدة أن هناك 3 قاطرات متضررة، فضلا عن قطار الإسكندرية رقم 911، الذي تم استبداله بعد ذلك بالقطار رقم 89.


وأشارت الصحيفة أن النائب العام المصري ذكر في بيانه الأول، أن الحادث اندلع إثر حريق بمحطة مصر نتيجة تصادم الجرار رقم 2310 مرتكب الحادثة، وأنه في أثناء سيره متجها إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305، في أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه، مما أدى إلى تشابكهما، وحال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادث، فترك قائد الجرار الأول كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار، وتوجه لمعاتبة زميله الذى قام بالعودة للخلف، لفك التشابك، مما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائده وانطلاقه بسرعة.


ولم يتطرق البيان الثاني للنائب العام في 28 فبراير الماضي، إلى قائد الجرار 2310، حيث ذكر البيان أنه تم حبس 6 متهمين على ذمة التحقيقات في حادث قطار محطة مصر، وهم: "سائق الجرار 2305 ومساعده، وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار 2302، وعامل المناورة لذات الجرار، وأيضا العامل المختص بتحويلة الخطوط" لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.


وأكدت المصادر أنه وفقا للمعاينات وبيان النائب العام الأول تبين أن الجرار رقم 2310 هو مرتكب الحادثة، موضحة أن القطار رقم 2302 كان من المقرر أن يقوم بسحب القطار رقم 911 المتجه إلى الإسكندرية وقت وقوع الحادث إلا أنه تأخر عن إنقاذ قطار الإسكندرية الموجود على الرصيف المجاور للحادث، مما أدى إلى وقوع الحادث.


ونشب حريق هائل داخل محطة مصر صباح الأربعاء، إثر اصطدام قطار بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 ما أدى لخروجه عن القضبان، وأسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة 43 آخرين.




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