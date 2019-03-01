الحمضيات, تحمي, من, السمنة,

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اكتشف العلماء لأول مرة أن الخفافيش تحمل فيروسات الإنفلونزا في عام 2012، ولكنهم...
حذّرت دراسة أسترالية حديثة، من أن إدمان التدخين وشرب الكحول معًا يلحقان أضرارًا...
سيكون بمقدور البشر قريبا الرؤية في الظلام، وذلك بعد نجاح علماء في تجربة ثورية،...
جرت العادة لدى الأطباء أن يتم تصنيف أنواع التوائم ضمن صنفين وهي: توائم متطابقة...
تمكَّن باحثون وأطباء بريطانيون من التوصل إلى إنتاج علاج جديد من شأنه أن يُحدث...
كشفت دراسة بريطانية أن النساء اللواتي يعملن أكثر من 55 ساعة في الأسبوع هن أكثر عرضة...
تفيد تقارير منظمة الصحة العالمية بأن ما بين 22 و70 بالمائة من البشر يعانون من آلام...
كشف علماء أن تقنية تحرير الجينات الرائدة والمثيرة للجدل "CRISPR"، استُخدمت لدى مريض...
نشر علماء كلية الطب بالجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب نتائج دراسة عن مرحلة ما...
قال مسؤولون في مجال الصحة إنه لا يوجد مؤشر على تباطؤ انتشار البكتيريا الخارقة، أي...