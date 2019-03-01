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الحمضيات تحمي من السمنة



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أثبت علماء جامعة سان باولو البرازيلية أن تناول الحمضيات يحمي من مضاعفات خطرة ناتجة عن السمنة، لأنها تحتوي على مركبات فلافونويد التي تمنع تلف الخلايا بسبب السمنة.


وخلال التجارب التي أجراها الباحثون، تم تقسيم الفئران المخبرية إلى مجموعات، الأولى تناولت أطعمة دهنية فقط، والثانية أطعمة تقليدية. أما الثالثة فأكلت أطعمة دهنية مع مواد محتوية على مركبات الحمضيات: هسبيريدين وإريوسترين وإيروديكتيول.


واكتشف الباحثون أنه في جسم الفئران التي تغذت على أطعمة دهنية، يزداد خطر تلف الخلايا بسبب زيادة تركيز حمض ثيوباربيتوريك في الدم، بالتزامن مع زيادة الوزن. ولم يلاحظ الباحثون هذا الأمر في المجموعة التي تغذت على أطعمة تقليدية.



أما في المجموعة التي تناولت أطعمة دهنية مع مركبات الحمضيات، فقد لاحظ الباحثون انخفاضا ملموسا في تركيز حمض ثيوباربيتوريك.


كما وجد فريق البحث أن تناول مركبي إريوسترين وإيروديكتيول يبطئ عملية تراكم الدهون في الجسم.




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