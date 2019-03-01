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كلاسيكو الأرض.. الريال للثأر وبرشلونة لتأكيد علو كعبه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية عامة والإسبانية على وجه خاص غدا السبت إلى ملعب سانتياغو برنابيو معقل نادي ريال مدريد الإسباني الذي يستضيف غريمه التقليدي برشلونة في مباراة نارية.



وتنطلق المباراة المنتظرة في تمام الساعة 22:45 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وذلك في قمة منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ويدير المباراة الحكم الإسباني ألبيرتو أونديانو مالينكو.


وتأتي المواجهة بين الغريمين بعد أربعة أيام فقط من المباراة التي جمعتهما في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والتي حقق فيها برشلونة فوزا عريضا على مضيفه الريال بثلاثية بيضاء، ليقصي الفريق الكتالوني غريمه الملكي من مسابقة الكأس، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-1، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بنتيجة 1-1 في الكامب نو.


ويأمل لاعبو الريال صاحب المركز الثالث في الليغا بالفوز في مباراة الغد، لتقليص فارق النقاط التسع مع المتصدر برشلونة، والثأر من خسارتهم في كأس الملك، والرد على خسارتهم الثقيلة في مباراة الذهاب في الدوري والتي انتهت لصالح البلوغرانا 5-1.

وفي المقابل، يتطلع لاعبو برشلونة إلى تحقيق فوز جديد على الريال في ملعبهم لتأكيد علو كعبهم على الميرينغي في المواجهات الأخيرة على ملعب سانتياغو برنابيو، حيث خسر الريال على ملعبه أمام برشلونة 12 مرة في آخر 22 مباراة جمعت الفريقين.

وفي آخر 17 كلاسيكو جمع برشلونة مع مضيفه ريال مدريد، كان الفوز للبرسا في 10 مرات، مقابل 4 انتصارات لأصحاب الأرض، والتعادل 3 مرات.

وفي الوقت الذي يوصف فيه ملعب البرنابيو، بأنه "حديقة ميسي"، نظرا لنجاح الساحر الأرجنتيني هداف لقاءات الكلاسيكو برصيد 26 هدفا في الانتصار 11 مرة أمام الملكي، يعتبر راموس أكثر لاعب في تاريخ الميرينغي خسارة على ملعبه أمام برشلونة بواقع 11 هزيمة.

ويحمل لقاء الغد رقم 241 في تاريخ المباريات الرسمية بالكلاسيكو، حيث فاز برشلونة في 94 مباراة، مقابل فوز الريال في 95، وانتهى 51 لقاء بالتعادل.




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