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بيل غيتس يكشف عن عشرة اختراقات تقنية ستغير العالم في 2019



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 للمرة الأولى في تاريخها الذي يمتد 18 عاما، تتيح مجلة معهد ماساتشوستس للتنقية "أم.آي.تي تكنولوجي ريفيو" لمحرر مساهم أن يضع قائمة هذا العام للاختراقات التقنية، وهو هنا مؤسس شركة مايكروسوفت ورئيسها التنفيذي السابق بيل غيتس.



لقد تنبأ غيتس بشكل صحيح بنهضة الحاسوب المنزلي، ونظام تشغيل سطح المكتب الرسومي، وشبكة الإنترنت، لذلك بدا كأنه خيار طبيعي أن يكون المحرر الضيف الأول لهذه المجلة العريقة.


وفيما يلي الاختيار الكامل لقائمة الاختراقات التقنية لعام 2019 كما انتقاها بيل غيتس، وستنشر المجلة تفصيلا شاملا لكل فكرة منها في طبعتها المقبلة التي ستصدر يوم 5 مارس/آذار 2019.


1- براعة الروبوت: أيادٍ روبوتية يمكن أن تتعلم كيفية التعامل مع أشياء غير مألوفة من تلقاء نفسها.


2- موجة جديدة من الطاقة النووية: تصاميم جديدة لمفاعلات كل من الانشطار والانصهار النوويين يمكن أن تساعد في خفض انبعاثات الكربون.


3- التنبؤ بالخدج: اختبار دم بسيط للتحذير من الولادة قبل الأوان، مما قد ينقذ حياة العديد من الأطفال.


4- مسبار القناة الهضمية في حبة دواء: جهاز يمكن ابتلاعه يستطيع تصوير الجهاز الهضمي وحتى أخذ الخزعات.


5- لقاحات السرطان المخصصة: علاج يستخدم جهاز المناعة في الجسم لاستهداف الخلايا الخبيثة فقط.


6- البرغر الخالي من لحم البقر: بدائل للحوم يمكن أن تخفض بشكل كبير الانبعاثات الناجمة عن صناعة الأغذية.


7- صائد لغاز ثاني أكسيد الكربون: تقنيات امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء وحجزه قد تصبح اقتصادية أخيرا.


8- مخطط للقلب على معصمك: مقدرة الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب على مراقبة صحتهم باستمرار والحصول على تحذيرات مبكرة من المشاكل.


9- صرف صحي بدون شبكات صرف صحي: مرحاض قائم بذاته لا يحتاج إلى ماء ويحول الفضلات البشرية إلى سماد، كما يمكنه معالجة الأمراض والظروف المعيشية السيئة في كثير من دول العالم النامي.


10- مساعدات رقمية ذكية طليقة اللسان: تطورات جديدة في معالجة اللغة الطبيعية ستجعل أنظمة المساعدة الرقمية قادرة على التصرف باستقلالية أكبر.




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