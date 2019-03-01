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مصطفى البرغوثي: المقدسيون جسدوا أروع نماذج المقاومة الشعبية المؤثرة بإعادة فتح باب الرحمة



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أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الدكتور مصطفى البرغوثي، أن المقدسيين جسدوا أروع نماذج المقاومة الشعبية المؤثرة بإعادة فتح مصلى باب الرحمة الذي أغلقه الاحتلال عام 2003.



وقال البرغوثي الذي نجح في الوصول للأقصى رغم المنع، إن "أبناء وبنات القدس البواسل وشيوخ القدس حموا المسجد الأقصى بأجسادهم و أعادوا فتح مصلى و باب الرحمة وباب التوبة بارادتهم و نضالهم و جسدوا مرة اخرى كما فعلوا عام ٢٠١٧ اروع نماذج المقاومة الشعبية و المؤثرة".


وشارك البرغوثي آلاف المصلين الذين أموا المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة وأدى مع عدد كبير منهم الصلاة في مصلى باب الرحمة الذي بقي مفتوحا بهمة وارادة و نضال المقدسيين رغم أوامر نتنياهو و زبانيته باغلاقه.


والتقى البرغوثي خلال تواجده في الأقصى بالمواطنين وبعدد من المرجعيات الدينية و قيادات مجلس الأوقاف ومنهم مفتي الديار المقدسة الشيخ محمد حسين ووزير القدس عدنان الحسيني وعزام الخطيب مدير دائرة الأوقاف والشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الاقصى، ومسؤول الحراسة عصام الزاغة، كما التقى بفرق اسعاف الاغاثة الطبية المتواجدة في الاقصى وقرب باب الرحمة، وأكد تقدير الشعب الفلسطيني بأسره لما يجترحه المقدسيون من بسالة و نضال مشهود له.




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