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واشنطن: مليون دولار مكافأة للقبض على حمزة بن لادن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عرضت الولايات المتحدة، الخميس، مكافأة ماليّة قدرها مليون دولار لمن يزوّدها بمعلومات تقود إلى القبض على حمزة بن لادن، نجل مؤسّس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وأحد "القياديين الأساسيين" في التنظيم الجهادي.


وشكّل مكان تواجد حمزة بن لادن الذي يلقّب أحيانا بـ "ولي عهد الجهاد" محطّ تخمينات لسنوات، مع معلومات مختلفة تقول إنه يعيش في باكستان وأفغانستان وسوريا أو أنه قيد الإقامة الجبرية في إيران.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن "حمزة بن لادن هو نجل زعيم القاعدة أسامة بن لادن الذي قتل، وقيادي صاعد في تنظيم القاعدة".


وأضافت أنّ هذه المكافأة هي مقابل معلومات "تتيح التعرّف عليه أو تحديد مكانه في أي بلد كان".


وتقول الولايات المتحدة إن بن لادن الذي يبلغ من العمر حوالي 30 عاماً، هدّد بالقيام باعتداءات ضد الولايات المتحدة للانتقام من قتل القوات الخاصة الأميركية لوالده في عام 2011، والذي كان مختبئاً في بلدة إيبت أباد الباكستانية.


وتنظر الاستخبارات الأميركية لبن لادن على أنه خليفة والده في قيادة الجهاد العالمي، خصوصاً مع اقتراب القضاء على "تنظيم الدولة الإسلامية" في آخر معاقله في سوريا.




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