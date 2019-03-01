نهاية, العلاقة, بين, غاريث, بيل, وريال, مدريد,

كشفت مصادر مقربة من فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد أن إدارة النادي قررت وضع نهاية لمسيرة الويلزي غاريث بيل داخل أسوار الملكي.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن رئيس ريال مدريد قرر بشكل نهائي الإستغناء عن بيل بعد ستة مواسم قضاها في صفوف الفريق، إثر تراجع أدائه في الفترة الأخيرة ، وغيابه عن المشاركة في التشكيل الأساسي للمدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري.وأضافت الصحيفة أن بيريز لن يعود عن قراره مرة أخرى، بسبب عدم انضباط الويلزي في الفترة الأخيرة، وهو ما جعل الأزمة تتفاقم.وكان بيريز يعتقد أن رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، سيفسح المجال لبيل، بقيادة هجوم الفريق، رغم شخصية اللاعب الإنطوائية، بالإضافة لعدم تحدثه الإسبانية بطلاقة، ووصوله لمعدلات أسوأ مقارنة بالمواسم الماضية.