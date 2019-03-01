تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-01 13:48:18 اكتشاف خطر الخفافيش على حياة البشر ! |  2019-03-01 13:46:49 نهاية العلاقة بين غاريث بيل وريال مدريد |  2019-03-01 13:45:12 دراسة: التدخين والكحول معاً يحدثان أضرارا بالدماغ |  2019-03-01 13:41:58 عشرات الآلاف يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى ومصلى الرحمة |  2019-03-01 13:35:01 سائق القاطرة المتسبب في حادث محطة مصر الكارثي تم إيقافه لتعاطيه المخدرات قبل 6 أشهر |  2019-03-01 11:31:10 صور - مجهولون يقتلعون ويخربون كاميرات مشروع مدينة بلا عنف بجسر الزرقاء والشرطة تحقق |  2019-03-01 10:59:11 أمينة أردوغان: علينا ألا ننسى ذلك اليوم! |  2019-03-01 10:45:36 المحامي زكي كمال :تخوّف نتنياهو من نتائج الإنتخابات ومن لوائح الإتهام تجعله يعتبر كافة الطرق شرعية كالحكام الدكتاتوريين! |  2019-03-01 10:03:53 313 ألف سوري يعودون إلى بلادهم من تركيا |  2019-03-01 09:57:07 منزل بنزيما يتعرض للسرقة أثناء مشاركته في الكلاسيكو |  2019-03-01 09:54:15 غزة تستعد لجمعة "باب الرحمة" |  2019-03-01 08:36:05 سطو مسلح واطلاق نار على مخبز في سخنين |  2019-03-01 08:34:15 نتنياهو يعقب: محاولة من اليسار لاستبدال حكم اليمين |  2019-03-01 07:52:38 محامي ترامب السابق يدلي بشهادته والرئيس يصفه بالكاذب |  2019-03-01 07:48:34 تراكم الثلوج في جبل الشيخ بعد العاصفة وفتح المنتجع |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

دراسة: التدخين والكحول معاً يحدثان أضرارا بالدماغ



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حذّرت دراسة أسترالية حديثة، من أن إدمان التدخين وشرب الكحول معًا يلحقان أضرارًا مزدوجة بخلايا الجهاز العصبي المركزي في الدماغ.


الدراسة أجراها باحثون بكلية الصحة والعلوم الطبية في جامعة أديلايد الأسترالية، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية (ACS Chemical Neuroscience) العلمية.


وأوضح الباحثون أن تدخين التبغ يسبب عددا من التغيرات الكيميائية، والإجهاد التأكسدي والتهابات في الدماغ، ويمكن أن يؤدي شرب الكحول إلى تأثيرات مشابهة.


ولرصد هذا التأثير المشترك، راقب الفريق مجموعة من الفئران، وقسموهم إلى مجموعتين، وأعطوا الأولى الكحول والدخان معًا لمدة 28 يومًا، فيما لم تشرب المجموعة الثانية الكحول أو تستنشق دخان التبغ.وبعد مقارنة أدمغة المجموعتين، وجد الباحثون أن الفئران التي أعطوها التبغ والكحول زاد لديها مستويات "السيتوكينات" وهي مجموعة من البروتينات المحفزة على حدوث الالتهابات في الدماغ مقارنة بالمجموعة الأخرى.


كما وجد الباحثون أيضًا أن المجموعة الأولى انخفضت لديها مستويات عامل التغذية العصبية في الدماغ، وهو عامل النمو الذي يساعد الخلايا العصبية الموجودة للبقاء على قيد الحياة ويحفز نمو الخلايا الجديدة في الدماغ.وقالت الدكتورة ألانا هانسن، قائد فريق البحث إن "هذه النتائج تشير إلى أن مدمني الكحول الذين يدخنون يمكن أن يكونوا في خطر إضافي لحدوث أضرار كبيرة في الخلايا العصبية بالدماغ".


وأضافت أنه "وفقا للمعهد الوطني الأمريكي للإدمان على الكحول، فإن كثيرا من المدخنين يشربون الكحول بشكل مفرط والعكس، ولذلك، فإن دراسة الآثار المشتركة لهما على الجهاز العصبي المركزي يمكن أن تسفر عن رؤى قيمة تنقذ الأشخاص من أخطار كبيرة قد تلحق بأدمغتهم".


وحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن تعاطي الكحول يتسبب في 4% من حالات الوفاة على مستوى العالم سنويًا، كما يعد إدمان الخمر من العوامل التي تهدد بضياع الكثير من سنوات عمر الإنسان جراء المرض والإعاقة، ويشكل التهديد الأكبر لحياة البشر في الدول ذات الدخل المتوسط التي يعيش فيها نحو نصف سكان العالم.


وأشارت المنظمة، في أحدث تقاريرها إلى أن التبغ يقتل ما يقرب من 6 ملايين شخص بإقليم شرق المتوسط سنوياً، بينهم أكثر من 5 ملايين متعاطون سابقون وحاليون للتبغ، وحوالي 600 ألف شخص من غير المدخنين المعرضين للتدخين السلبي.وأضافت أن التدخين يعد أحد الأسباب الرئيسية للعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان، وأمراض الرئة، وأمراض القلب، والأوعية الدموية. 




كلمات متعلقة

دراسة:, التدخين, والكحول, معاً, يحدثان, أضرارا, بالدماغ,

تابعونــا

اكتشاف خطر الخفافيش على حياة البشر ! اكتشاف خطر الخفافيش على حياة البشر ! 2019-03-01 | 13:48:18

اكتشف العلماء لأول مرة أن الخفافيش تحمل فيروسات الإنفلونزا في عام 2012، ولكنهم...

"بتقنية النانو".. الإبصار في الظلام أصبح "حقيقة" "بتقنية النانو".. الإبصار في الظلام أصبح "حقيقة" 2019-03-01 | 09:55:45

سيكون بمقدور البشر قريبا الرؤية في الظلام، وذلك بعد نجاح علماء في تجربة ثورية،...

مفاجأة تذهل العلماء.. اكتشاف نوع نادر من التوائم البشرية مفاجأة تذهل العلماء.. اكتشاف نوع نادر من التوائم البشرية 2019-03-01 | 07:26:42

جرت العادة لدى الأطباء أن يتم تصنيف أنواع التوائم ضمن صنفين وهي: توائم متطابقة...

"حصان طروادة" علاج جديد يقضي على السرطان حتى المتقدم "حصان طروادة" علاج جديد يقضي على السرطان حتى المتقدم 2019-02-28 | 18:54:18

تمكَّن باحثون وأطباء بريطانيون من التوصل إلى إنتاج علاج جديد من شأنه أن يُحدث...

ساعات العمل الطويلة تهدد النساء بمرض عقلي دون الرجال! ساعات العمل الطويلة تهدد النساء بمرض عقلي دون الرجال! 2019-02-28 | 15:30:42

كشفت دراسة بريطانية أن النساء اللواتي يعملن أكثر من 55 ساعة في الأسبوع هن أكثر عرضة...

لماذا تتكرّر أوجاع الرقبة .. وكيف نخفف الألم؟ لماذا تتكرّر أوجاع الرقبة .. وكيف نخفف الألم؟ 2019-02-28 | 13:13:06

تفيد تقارير منظمة الصحة العالمية بأن ما بين 22 و70 بالمائة من البشر يعانون من آلام...

أول تجربة تعديل جيني بشرية لعلاج مرض نادر! أول تجربة تعديل جيني بشرية لعلاج مرض نادر! 2019-02-28 | 11:45:56

كشف علماء أن تقنية تحرير الجينات الرائدة والمثيرة للجدل "CRISPR"، استُخدمت لدى مريض...

نقص عنصر هام في الجسم ينذر بالإصابة بمرض السكري نقص عنصر هام في الجسم ينذر بالإصابة بمرض السكري 2019-02-28 | 10:00:31

نشر علماء كلية الطب بالجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب نتائج دراسة عن مرحلة ما...

البكتيريا الخارقة تنذر العلماء.. وأمراض مستعصية على الطريق البكتيريا الخارقة تنذر العلماء.. وأمراض مستعصية على الطريق 2019-02-28 | 08:30:28

قال مسؤولون في مجال الصحة إنه لا يوجد مؤشر على تباطؤ انتشار البكتيريا الخارقة، أي...

إليك التغيرات التي تحدث لجسمك كل 10 سنوات إليك التغيرات التي تحدث لجسمك كل 10 سنوات 2019-02-27 | 15:50:05

أورد موقع "برايت سايت" مجموعة من التغيرات الحتمية التي تحدث في جسمكِ كل 10...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الشيخ حسام ابو ليل عين ماهل خطبة جمعة ريال مدريد برشلونة تشجيع وجيه كيوف رئيسا لمجلس عسفيا فترة اختبارية 4 اشهر وزير الداخلية مراقبة الشاب عبد الرحمن سعيد ابو ليل وفاة فاجعة كفر قرع اثر نوبة قلبية سامر حرز الله مصرع حادث دهس شارع 20 تل ابيب يافا شرطة اسعاف تحقيق حادث طرق زكي كمال الاكاديمية العربية عرض الحرق العربي مصرع شخص حادث دهس شارع 70 عماد سليمان شفاعمرو مفترق سومخ طو الكرم مستشفى شرطة مصرع سائق حادث طارق زياد ضعيف عارة طرق مروع حافلة سيارة خصوصية بركائي عرعره ام الفحم شارع 65ابو عرار الاقصى المصلون منع الكنيست عضو بلاغ كاذب طعن صفد كلية طلاب السكن الطلابي الشرطة استنفار اسعاف مصرع طفلة نسيت ساعتين سيارة عتليت بيتار عيليت منطقة القدس رضيعةنشأت ملحم كاميرات سيارة اجرة امين شعبان اللد تعطيل تدفئة مدارس طمرة تغيب اطفال طلاب مدارس برد موجة الطقس اهالي سائحين اضرام حرق النار سيارة وادي حمام مشتبهين شبان هدم بيت كفر قاسم مدينة عشية الذكرى ال 60 مجزرة علي ابو الحين عيسى اصابة خطيرة فتى طمرة بركة سباحة سقط على رأسه مستشفى رمبام
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com