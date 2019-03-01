عشرات, الآلاف, يؤدون, الجمعة, في, المسجد, الأقصى, ومصلى, الرحمة,

أدى أكثر من ثلاثين ألفاً صلاة ظهر اليوم الجمعة برحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم أحوال الطقس الباردة، حسبما أفادت دائرة الأوقاف الاسلامية، في حين أدى الآلاف الصلاة في مصلى الرحمة داخل المسجد الأقصى، وفي الساحتين الأمامية والعلوية.

وكان آلاف المُصلين تدافعوا يوم الجمعة الفائت ليشاركوا في إعادة فتح مبنى ومصلى "باب الرحمة" في الجهة الشرقية داخل المسجد الأقصى المبارك، بعد إغلاقه في العام 2003م.