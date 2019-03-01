صور - مجهولون يقتلعون ويخربون كاميرات مشروع مدينة بلا عنف بجسر الزرقاء والشرطة تحقق

تحقق الشرطة في جسر الزرقاء في ملابسات اقدام مجهولين على تخريب وتفكيك كاميرات المراقبة التابعة لمشروع مدينة بلا عنف فجر اليوم الجمعة .

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أمينة أردوغان: علينا ألا ننسى ذلك اليوم! 2019-03-01 | 10:59:11 دعت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي إلى عدم نسيان الانقلاب الذي وقع في 28...

غزة تستعد لجمعة "باب الرحمة" 2019-03-01 | 09:54:15 يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة، اليوم، للمشاركة في فعاليات الجمعة التاسعة...

سطو مسلح واطلاق نار على مخبز في سخنين 2019-03-01 | 08:36:05 تحقق الشرطة في ملابسات اقدام مجهولين مسلحين على اقتحام مخبز فجر اليوم في مدينة...

نتنياهو يعقب: محاولة من اليسار لاستبدال حكم اليمين 2019-03-01 | 08:34:15 عقب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على قرار تقديمه الى العدالة قائلا: ان "ذلك جاء...

تراكم الثلوج في جبل الشيخ بعد العاصفة وفتح المنتجع 2019-03-01 | 07:48:34 تجري في منتجع جبل الشيخ الاستعدادات على قدم وساق لافتتاحه امام الزوار صباح اليوم...

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً 2019-03-01 | 05:56:11 اليوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات...

اصابة خطيرة لشاب تعرض للدهس في الطيرة 2019-02-28 | 23:57:52 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان شاب يبلغ من العمر 20 عاماً...

اللواء جمال حكروش:نحن في دولة متعددة الثقافات ولذلك نحن نعمل على ضم مواطنين عرب الى صفوف الشرطة 2019-02-28 | 23:55:45 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في إطار مشاركة قائد...

رنامج “موكاثون”- مساقات اكاديمية لصفوف العاشرة في “الاهليّة” 2019-02-28 | 21:53:00 اجرت اليوم المدرسة “الأهليّة” عتيد في ام الفحم مارثون تعليمي MOOCATHON لطلاب الصفوف...