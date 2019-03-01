صور - مجهولون يقتلعون ويخربون كاميرات مشروع مدينة بلا عنف بجسر الزرقاء والشرطة تحقق

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دعت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي إلى عدم نسيان الانقلاب الذي وقع في 28...
يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة، اليوم، للمشاركة في فعاليات الجمعة التاسعة...
تحقق الشرطة في ملابسات اقدام مجهولين مسلحين على اقتحام مخبز فجر اليوم في مدينة...
عقب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على قرار تقديمه الى العدالة قائلا: ان "ذلك جاء...
تجري في منتجع جبل الشيخ الاستعدادات على قدم وساق لافتتاحه امام الزوار صباح اليوم...
اليوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان شاب يبلغ من العمر 20 عاماً...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في إطار مشاركة قائد...
اجرت اليوم المدرسة “الأهليّة” عتيد في ام الفحم مارثون تعليمي MOOCATHON لطلاب الصفوف...
قرر المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندلبليت تقديم لائحة اتهام بحق رئيس...