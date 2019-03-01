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صور - مجهولون يقتلعون ويخربون كاميرات مشروع مدينة بلا عنف بجسر الزرقاء والشرطة تحقق



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تحقق الشرطة في جسر الزرقاء في ملابسات اقدام مجهولين على تخريب وتفكيك كاميرات المراقبة التابعة لمشروع مدينة بلا عنف  فجر اليوم الجمعة .


واكدت الشرطة انها تنظر بعين الخطورة لما حدث وتسعى جاهدة لاعتقال المشتبهين .




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