أمينة, أردوغان:, علينا, ألا, ننسى, ذلك, اليوم!,

دعت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي إلى عدم نسيان الانقلاب الذي وقع في 28 فبراير عام 1997 حتى لا تعيش تركيا "مثل هذه الفترات المظلمة لانتهاك حقوق الإنسان".

وكتبت سيدة تركيا الأولى تعليقا على حسابها في تويتر" بمناسبة الذكرى الـ 22 لما عرف بـ "انقلاب ما بعد الحداثة"، والذي أطاح بالحكومة الائتلافية بقيادة الزعيم الراحل، نجم الدين أربكان.