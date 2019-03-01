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313 ألف سوري يعودون إلى بلادهم من تركيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قال رئيس دائرة المواءمة والاتصال في إدارة الهجرة التركية، أيدن كسكين قاضي أوغلو، إن 313 ألف و213 سوريًا عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي في السنوات الأخيرة، إثر عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون".



جاء ذلك في كلمة ألقاها قاضي أوغلو، الخميس، في ولاية شانلي أورفة (جنوب)، على هامش الاجتماع الـ11 "للقاءات الموائمة"، التي تعقدها إدارة الهجرة التركية.


وأشار إلى أن القوات المسلحة التركية أنشأت مناطق آمنة شمالي سوريا، عبر عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون"، للراغبين بالعودة طواعية إلى بلادهم.وأضاف: "بعد أن قامت الجمهورية التركية بعمليات لإرساء السلام والأمن في المنطقة، عاد إلى 313 ألف و213 سوري إلى بلاده بشكل طوعي إلى يومنا الحالي".




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