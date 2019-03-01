313, ألف, سوري, يعودون, إلى, بلادهم, من, تركيا,

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انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقد مجلس النواب جلسة استماع لمحاميه السابق...
حذر خبراء من أن مسبار الفضاء السوفيتي الذي كان في طريقه إلى كوكب الزهرة، يمكن أن...
أمر النائب العام المصري، نبيل صادق، بحبس 6 متهمين حتى استكمال التحقيقات التي...
قال رئيس دائرة المواءمة والاتصال في إدارة الهجرة التركية، أيدن كسكين قاضي أوغلو،...
دعا رئيس حزب "مناعة لإسرائيل" بني غانتس، مساء الخميس، رئيس الحكومة بنيامين...
عمت محافظات في الأردن فيضانات عارمة جراء تساقط غزير للأمطار وارتفاع منسوب...
عرضت قناة "إكسترا نيوز" المصرية، فيديو يرصد لحظة المشاجرة بين سائقي القاطرتين بعد...
أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أن عدد وفيات حادث قطار محطة مصر أمس الأربعاء...
من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على مشروع القرار الجديد الذي...
أعلن البيت الأبيض عن عدم التوصل إلى اتفاق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم...