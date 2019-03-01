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منزل بنزيما يتعرض للسرقة أثناء مشاركته في الكلاسيكو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت تقارير صحفية إن اللاعب الفرنسي، كريم بنزيمة، تلقى خبرا سيئا بعد نهاية مباراة فريقه ريال مدريد أمام غريمه برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.



وقال موقع "سبورت إنغليش" إن ليلة الأربعاء لم تكن جيدة بالنسبة لمهاجم النادي الملكي، وذلك لسببين.


وأضاف المصدر أن السبب الأول يعود إلى الهزيمة التي تلقاها الفريق على يد برشلونة بثلاثية نظيفة، وإقصائه من كأس ملك إسبانيا، فيما يرجع السبب الثاني إلى تعرض منزل اللاعب البالغ من العمر 31 عاما للسرقة.


وتعرض منزل اللاعب، المتواجد في العاصمة مدريد، للسرقة أثناء مشاركته في الكلاسيكو، وفق ما نقل الموقع عن إحدى القنوات المحلية.


وقالت القناة إن لصوصا استغلوا وجود بنزيمة في الملعب، لينفذوا عملية السرقة، مشيرة إلى أن قيمة المسروقات لم تعرف بعد.




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