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غزة تستعد لجمعة "باب الرحمة"



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 يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة، اليوم، للمشاركة في فعاليات الجمعة التاسعة والأربعين من مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة.



ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الفلسطينيين للمشاركة في فعاليات جمعة "باب الرحمة" اليوم على حدود قطاع غزة.




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