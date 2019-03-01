سطو, مسلح, واطلاق, نار, على, مخبز, في, سخنين,

تحقق الشرطة في ملابسات اقدام مجهولين مسلحين على اقتحام مخبز فجر اليوم في مدينة سخنين وتنفيذ عملية سطو واطلاق نتلر في المحل وسرقة مبلغ من المال .

وفر المشتبهون هاربين من المكان .وقد باشرت الشرطة التحقيق ونصب الحواجز بحثا عن المشتبهين .