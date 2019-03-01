تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-01 08:36:05 سطو مسلح واطلاق نار على مخبز في سخنين |  2019-03-01 08:34:15 نتنياهو يعقب: محاولة من اليسار لاستبدال حكم اليمين |  2019-03-01 07:52:38 محامي ترامب السابق يدلي بشهادته والرئيس يصفه بالكاذب |  2019-03-01 07:48:34 تراكم الثلوج في جبل الشيخ بعد العاصفة وفتح المنتجع |  2019-03-01 07:26:42 مفاجأة تذهل العلماء.. اكتشاف نوع نادر من التوائم البشرية |  2019-03-01 07:24:49 مسبار سوفيتي من عام 1973 قد يصطدم بالأرض هذا العام! |  2019-03-01 06:00:09 النائب العام المصري يأمر بحبس 6 متهمين في كارثة محطة مصر |  2019-03-01 05:56:11 ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً |  2019-02-28 23:57:52 اصابة خطيرة لشاب تعرض للدهس في الطيرة |  2019-02-28 23:55:45 اللواء جمال حكروش:نحن في دولة متعددة الثقافات ولذلك نحن نعمل على ضم مواطنين عرب الى صفوف الشرطة |  2019-02-28 21:53:00 رنامج “موكاثون”- مساقات اكاديمية لصفوف العاشرة في “الاهليّة” |  2019-02-28 21:53:15 313 ألف سوري يعودون إلى بلادهم من تركيا |  2019-02-28 21:49:27 غانتس يدعو نتنياهو للاستقالة |  2019-02-28 20:01:30 اليمين طريق الترانسفير |  2019-02-28 18:54:18 "حصان طروادة" علاج جديد يقضي على السرطان حتى المتقدم |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

سطو مسلح واطلاق نار على مخبز في سخنين



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تحقق الشرطة في ملابسات اقدام مجهولين مسلحين على اقتحام مخبز فجر اليوم في مدينة سخنين وتنفيذ عملية سطو واطلاق نتلر في المحل وسرقة مبلغ من المال .



وفر المشتبهون هاربين من المكان .


وقد باشرت الشرطة التحقيق ونصب الحواجز بحثا عن المشتبهين .
سطو مسلح واطلاق نار على مخبز في سخنين




كلمات متعلقة

سطو, مسلح, واطلاق, نار, على, مخبز, في, سخنين,

تابعونــا

نتنياهو يعقب: محاولة من اليسار لاستبدال حكم اليمين نتنياهو يعقب: محاولة من اليسار لاستبدال حكم اليمين 2019-03-01 | 08:34:15

عقب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على قرار تقديمه الى العدالة قائلا: ان "ذلك جاء...

تراكم الثلوج في جبل الشيخ بعد العاصفة وفتح المنتجع تراكم الثلوج في جبل الشيخ بعد العاصفة وفتح المنتجع 2019-03-01 | 07:48:34

تجري في منتجع جبل الشيخ الاستعدادات على قدم وساق لافتتاحه امام الزوار صباح اليوم...

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً 2019-03-01 | 05:56:11

اليوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات...

اصابة خطيرة لشاب تعرض للدهس في الطيرة اصابة خطيرة لشاب تعرض للدهس في الطيرة 2019-02-28 | 23:57:52

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان شاب يبلغ من العمر 20 عاماً...

اللواء جمال حكروش:نحن في دولة متعددة الثقافات ولذلك نحن نعمل على ضم مواطنين عرب الى صفوف الشرطة اللواء جمال حكروش:نحن في دولة متعددة الثقافات ولذلك نحن نعمل على ضم مواطنين عرب الى صفوف الشرطة 2019-02-28 | 23:55:45

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في إطار مشاركة قائد...

رنامج “موكاثون”- مساقات اكاديمية لصفوف العاشرة في “الاهليّة” رنامج “موكاثون”- مساقات اكاديمية لصفوف العاشرة في “الاهليّة” 2019-02-28 | 21:53:00

اجرت اليوم المدرسة “الأهليّة” عتيد في ام الفحم مارثون تعليمي MOOCATHON لطلاب الصفوف...

توجيه اتهامات إلى نتنياهو تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة توجيه اتهامات إلى نتنياهو تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة 2019-02-28 | 18:44:56

قرر المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندلبليت تقديم لائحة اتهام بحق رئيس...

اصابات خطيرة في حادث طرق بمنطقة الأغوار اصابات خطيرة في حادث طرق بمنطقة الأغوار 2019-02-28 | 18:22:24

اصيب رجلان بالاربعينيات من عمرهما بجراح متوسطة وطفل سنوات بجراح خطيرة اثر حادث...

"الجبهة والتغيير" تطلب شطب قائمة "عوتسماه يهوديت" الكهانية "الجبهة والتغيير" تطلب شطب قائمة "عوتسماه يهوديت" الكهانية 2019-02-28 | 18:21:12

أعلنت قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير دعمها...

العليا تسمح بنشر قرارات المستشار القضائي بشأن نتنياهو العليا تسمح بنشر قرارات المستشار القضائي بشأن نتنياهو 2019-02-28 | 17:00:26

رفضت المحكمة "العليا" ، اليوم الخميس، الإلتماس الذي قدمه حزب الليكود، ضد نشر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids البعينة نجيدات الحركة الاسلامية تظاهرة نصرة الشق الشمالي اخراج عن القانون اتحاد ابناء سخنين نصف نهائي كأس الدولة فريق كرة القدم قرعة عصابة نصب احتيال عرعرة المثلث اكثر من مليون شيكل اعتقال بنوك زبائن السجن سخنين دير حنا تهمة خلية داعش داخل اسرائيل تنفيذ اتحاد ابناء سخنين بيتار القدس بدون جمهور الفريق الضيف حتى نهاية الموسم الاتحاد العام لكرة القدم البلاد أمير حلف مقتل الشاب بسمة طبعون أمر حظر نشر تجديد حيفا محكمة تفاصيل قضية تحقيق مشتبهون ميرفت ابو جليل علامات عنف قتل شبهات جريمة شفاعمرو العثور جثة سرقة طعن الطفلة مريم ابو جودة 7 سنوات مصرع دهس حادث الكسيفة تل عراد النقب سفريات اصابة متوسطة سائق شاب علق داخل سيارة حادث طرق مروع سيارتين بين اسعاف شرطة مستشفى انقلاب شاحنة كريات اتا اصابة سائق متوسطة حملة شرطة مسجاف مصادرة سيارات معدلة تراكتورواتتعيين البروفيسور نعيم شحادة مديرا لمعهد الغدد الصماء في مستشفى رمبام حيفا المسجد الاقصى هدوء مصلين القدس مستوطنون اقتحامات شرطة حواجز ضبط اسلحة في ام الفحم اعتقال اب ابنه تفتبش بيت الطيبة اعتداء عنصري نساء عربيات نتانيا يهودي ضرب عصا مكنسة محجبات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com