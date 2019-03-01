نتنياهو, يعقب:, محاولة, من, اليسار, لاستبدال, حكم, اليمين,

وخلال بيان متلفز القاه الليلة الماضية، وصف نتنياهو لوائح الاتهام ضده بفرية دم تندرج في اطار حملة ملاحقة لا تستهدفه فقط بل افراد عائلته أيضا منذ سنوات عديدة.واكد انه ينوي البقاء رئيسا للوزراء لسنوات طويلة.

عقب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على قرار تقديمه الى العدالة قائلا: ان "ذلك جاء نتيجة محاولة اليسار استبدال حكم اليمين وليس عن طريق صناديق الاقتراع".

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