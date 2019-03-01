نتنياهو, يعقب:, محاولة, من, اليسار, لاستبدال, حكم, اليمين,

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تحقق الشرطة في ملابسات اقدام مجهولين مسلحين على اقتحام مخبز فجر اليوم في مدينة...
تجري في منتجع جبل الشيخ الاستعدادات على قدم وساق لافتتاحه امام الزوار صباح اليوم...
اليوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان شاب يبلغ من العمر 20 عاماً...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في إطار مشاركة قائد...
اجرت اليوم المدرسة “الأهليّة” عتيد في ام الفحم مارثون تعليمي MOOCATHON لطلاب الصفوف...
قرر المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندلبليت تقديم لائحة اتهام بحق رئيس...
اصيب رجلان بالاربعينيات من عمرهما بجراح متوسطة وطفل سنوات بجراح خطيرة اثر حادث...
أعلنت قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير دعمها...
رفضت المحكمة "العليا" ، اليوم الخميس، الإلتماس الذي قدمه حزب الليكود، ضد نشر...