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محامي ترامب السابق يدلي بشهادته والرئيس يصفه بالكاذب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقد مجلس النواب جلسة استماع لمحاميه السابق مايكل كوهين أثناء انهماكه في القمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هانوي، واصفا الأمر بـ"المعيب والمروع".



وقال ترامب -خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية- "لقد كذب كثيرا لكنه لم يكذب بشأن أمر واحد فقط حين أكد عدم وجود تواطؤ مع الروس".


وأضاف "لقد أبهرني فعلا، لقد كذب بنسبة 95% وليس 100%، وأنا أؤكد عدم وجود تواطؤ، وأعتبر هذا الأمر استهدافا سياسيا لا يجب أن يحدث لأنه سيئ جدا لبلدنا".


وكان ترامب قد كتب على تويتر أمس الأربعاء أن كوهين "يكذب بهدف خفض مدة سجنه".


من ناحية أخرى، قال رئيس لجنة الإشراف والإصلاح في مجلس النواب الأميركي إيليا كومينغز إنه يعتقد بارتكاب الرئيس ترامب جريمة أثناء وجوده في منصبه، لكنه امتنع عن ذكر إن كان يتعين إبعاده عن منصبه.


وقال "استنادا إلى النص وبالاستماع إلى السيد كوهين يبدو أنه قام بذلك فعلا، السيد كوهين أدين بتهم، لكنه يقول إن ارتكابه هذه الجرائم جاء بتوجيهات من الرئيس، علينا أن ننتظر ما سيقوله المحقق الخاص روبرت مولر".


وكان كوهين قد قدم أمس شهادته أمام مجلس النواب، حيث أقر بالكذب وانتهاك القوانين وإجراءات تمويل الحملات الانتخابية بتوجيه من ترامب نفسه، واصفا إياه بـ"العنصري والمخادع والمحتال".




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