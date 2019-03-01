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تراكم الثلوج في جبل الشيخ بعد العاصفة وفتح المنتجع



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تجري في منتجع جبل الشيخ الاستعدادات على قدم وساق لافتتاحه امام الزوار صباح اليوم الجمعة  .


وافيد نقلا عن ادارة الموقع ان الثلوج في المنتجع غطته بالكامل بعد ان تساقطت كمية كبيرة منها خلال فترة اليومين الاخيرين . 




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