تراكم, الثلوج, في, جبل, الشيخ, بعد, العاصفة, وفتح, المنتجع,

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وافيد نقلا عن ادارة الموقع ان الثلوج في المنتجع غطته بالكامل بعد ان تساقطت كمية كبيرة منها خلال فترة اليومين الاخيرين .

تجري في منتجع جبل الشيخ الاستعدادات على قدم وساق لافتتاحه امام الزوار صباح اليوم الجمعة .

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