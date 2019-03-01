طرحت الشركة المنتجة للمسلسل المصري "لمس أكتاف" الاعلان الدعائي الأول له، وظهر فيه الممثل ياسر جلال بشخصية مصارع يدعى أدهم وينافس خصم له في احدى المباراة.

ويجسد جلال في العمل دور المصارع ، ومع مرور الوقت يزاول العديد من المهن الأخرى، التي ستكشفها الحلقات تباعاً مصحوبة بعناصر المفاجأة والإثارة.يذكر أن مسلسل "لمس أكتاف" تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المبناوي، وهذه البطولة المطلقة الثالثة لياسر جلال، بعدما وضع قدمه بين نجوم الصفوف الأولى، ويشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، أروى جودة، حنان مطاوع، سمر مرسي.