برشلونة, يجدد, عقد, ألبا, ويحصنه, بشرط, جزائي, ضخم,

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أعلن نادي يوفنتوس، اليوم الخميس، الموقف النهائي لنجمه البرتغالي كريستيانو...
كشفت وسائل إعلام بريطانية عن وجود علاقة عاطفية تجمع البلجيكي تيبو كورتوا، حارس...
أثارت الصورة التي نشرها النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عبر...
تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم البيانكونيري، لإصابة، جعلته لا...
ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة نجح في تسجيل رقم قياسي بمسابقة كأس الملك...
التقطت عدسات الكاميرات لقطة مؤثرة لقائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، وهو يدعو...
حقق فريق برشلونة الانتصار بنتيجة (3-0)، على غريمه التقليدي ريال مدريد، في إياب نصف...
قال البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب السابق لمانشستر يونايتد، إنَّ "رغبته في...
ينتظر الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة، تحديًا صعبًا، اليوم الأربعاء، عندما...
احتفل ليونيل ميسي، نجم برشلونة، أمس الثلاثاء، بمناسبة خاصة، قبل يوم واحد من...