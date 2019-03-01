تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-01 08:36:05 سطو مسلح واطلاق نار على مخبز في سخنين |  2019-03-01 08:34:15 نتنياهو يعقب: محاولة من اليسار لاستبدال حكم اليمين |  2019-03-01 07:52:38 محامي ترامب السابق يدلي بشهادته والرئيس يصفه بالكاذب |  2019-03-01 07:48:34 تراكم الثلوج في جبل الشيخ بعد العاصفة وفتح المنتجع |  2019-03-01 07:26:42 مفاجأة تذهل العلماء.. اكتشاف نوع نادر من التوائم البشرية |  2019-03-01 07:24:49 مسبار سوفيتي من عام 1973 قد يصطدم بالأرض هذا العام! |  2019-03-01 06:00:09 النائب العام المصري يأمر بحبس 6 متهمين في كارثة محطة مصر |  2019-03-01 05:56:11 ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً |  2019-02-28 23:57:52 اصابة خطيرة لشاب تعرض للدهس في الطيرة |  2019-02-28 23:55:45 اللواء جمال حكروش:نحن في دولة متعددة الثقافات ولذلك نحن نعمل على ضم مواطنين عرب الى صفوف الشرطة |  2019-02-28 21:53:00 رنامج “موكاثون”- مساقات اكاديمية لصفوف العاشرة في “الاهليّة” |  2019-02-28 21:53:15 313 ألف سوري يعودون إلى بلادهم من تركيا |  2019-02-28 21:49:27 غانتس يدعو نتنياهو للاستقالة |  2019-02-28 20:01:30 اليمين طريق الترانسفير |  2019-02-28 18:54:18 "حصان طروادة" علاج جديد يقضي على السرطان حتى المتقدم |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

برشلونة يجدد عقد ألبا ويحصنه بشرط جزائي ضخم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن نادي برشلونة، تجديد عقد جوردي ألبا، الظهير الأيسر للفريق الكتالوني، لمدة 5 مواسم.



وقال النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي: "برشلونة وألبا توصلا لاتفاق حول تجديد العقد لمدة 5 مواسم، حتى 30 يونيو 2024، وبشرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو".

وأضاف: "في الأيام المقبلة سنعلن متى سيتم التوقيع الرسمي على العقد الجديد، الذي سيربط اللاعب بالنادي".


ويخوض ألبا موسمه السابع في صفوف البلوغرانا، ولعب 282 مباراة وسجل 14 هدفا.




كلمات متعلقة

برشلونة, يجدد, عقد, ألبا, ويحصنه, بشرط, جزائي, ضخم,

تابعونــا

يوفنتوس يعلن موقف رونالدو من قمة الكالتشيو يوفنتوس يعلن موقف رونالدو من قمة الكالتشيو 2019-02-28 | 18:51:11

أعلن نادي يوفنتوس، اليوم الخميس، الموقف النهائي لنجمه البرتغالي كريستيانو...

علاقة عاطفية جديدة لحارس مرمى ريال مدريد علاقة عاطفية جديدة لحارس مرمى ريال مدريد 2019-02-28 | 15:30:36

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن وجود علاقة عاطفية تجمع البلجيكي تيبو كورتوا، حارس...

صورة صلاح تفتح عليه أبواب الهجوم اللاذع صورة صلاح تفتح عليه أبواب الهجوم اللاذع 2019-02-28 | 13:00:32

أثارت الصورة التي نشرها النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عبر...

القلق يختلط بالاطمئنان بعد تشخيص إصابة رونالدو القلق يختلط بالاطمئنان بعد تشخيص إصابة رونالدو 2019-02-28 | 11:45:54

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم البيانكونيري، لإصابة، جعلته لا...

برشلونة يحقق إنجازا تاريخيا بعد ثلاثية سانتياغو برنابيو برشلونة يحقق إنجازا تاريخيا بعد ثلاثية سانتياغو برنابيو 2019-02-28 | 10:00:11

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة نجح في تسجيل رقم قياسي بمسابقة كأس الملك...

الكاميرا ترصد توسل راموس في الكلاسيكو الكاميرا ترصد توسل راموس في الكلاسيكو 2019-02-28 | 08:31:33

التقطت عدسات الكاميرات لقطة مؤثرة لقائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، وهو يدعو...

برشلونة يصعق ريال مدريد بثلاثية ويصعد لنهائي كأس الملك برشلونة يصعق ريال مدريد بثلاثية ويصعد لنهائي كأس الملك 2019-02-27 | 23:56:02

حقق فريق برشلونة الانتصار بنتيجة (3-0)، على غريمه التقليدي ريال مدريد، في إياب نصف...

مورينيو يُحدد شرطين للعمل في ناديه الجديد مورينيو يُحدد شرطين للعمل في ناديه الجديد 2019-02-27 | 19:05:49

قال البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب السابق لمانشستر يونايتد، إنَّ "رغبته في...

ديمبلي يتحدى لعنة الكلاسيكو مع برشلونة ديمبلي يتحدى لعنة الكلاسيكو مع برشلونة 2019-02-27 | 15:50:47

ينتظر الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة، تحديًا صعبًا، اليوم الأربعاء، عندما...

ميسي يحتفل بمناسبة خاصة قبل الكلاسيكو ميسي يحتفل بمناسبة خاصة قبل الكلاسيكو 2019-02-27 | 14:50:46

احتفل ليونيل ميسي، نجم برشلونة، أمس الثلاثاء، بمناسبة خاصة، قبل يوم واحد من...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع عامل عربي حدود مصرية اسرائيلية شاب اللقية الفتى نكر ابو عمار اللقية النقب اطلاق نار شبلي قرية مستشفى اصابة متوسطة علاج مستشفى ايهاب ابو لبن اللد مصرع مقتل اطلاق نار اصابة شاب اخر مستشفى شرطة التحقيق سخنين تلاقي بيتار القدس السبت ستاد الدوحة مباراة ابنءا فريق بدون جمهور بيتارطالب جامعي تنفيذ عملية تفجيرية القطار الخفيف في القدس اعتقال علي ابو حسان اعتصام اضراب الطعام امام مستشفى العفولة القيق الاسير محمد علي سلام بلدية الناصرة زيدان اسراء عابد الشابة اطلاق نار يزور الناصرة حنان ابو الفية تجميل عملية مستشفى وفاة الخضيرة اضراب عام التزام باقة الغربية لجنة المتابعة خلاط باطون سيارة انقلاب حادث عسفيا دالية الكرمل الشارع الموصل اصابتان خطيرتان اضرام النار سيارة ام الفحم حي المحاجنة الشرطة اطفاء اضرار احتراق تيسير ابراهيم احتراق سيارة عضو بلدية ام الفحم فعل فاعل تعمد اخماد النار اضرار دون اصابات المهاجم محمد غدير يوقع في بئر السبع هبوعيل سخنين وفاة طالب الصف وعكة صحية المت به الرينة مدارس ابتدائية اغمي عليه الناصرة مدينة شرطة اسعاف مصرع سعيد سلايمه عامل عربي القدس حادث عمل سقط ارتفاع 5 طوابق ورشة بناء معليه ادوميم شرطة اسعاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com