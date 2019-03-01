برشلونة, يجدد, عقد, ألبا, ويحصنه, بشرط, جزائي, ضخم,

وقال النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي: "برشلونة وألبا توصلا لاتفاق حول تجديد العقد لمدة 5 مواسم، حتى 30 يونيو 2024، وبشرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو".وأضاف: "في الأيام المقبلة سنعلن متى سيتم التوقيع الرسمي على العقد الجديد، الذي سيربط اللاعب بالنادي".ويخوض ألبا موسمه السابع في صفوف البلوغرانا، ولعب 282 مباراة وسجل 14 هدفا.

أعلن نادي برشلونة، تجديد عقد جوردي ألبا، الظهير الأيسر للفريق الكتالوني، لمدة 5 مواسم.

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